সুরা মাউন অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও শানে নুজুল

সুরা মাউন।

সুরা মাউন (سورة الماعون) পবিত্র কোরআনের ১০৭তম সুরা। ৩০তম পারার এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ৭টি আয়াতবিশিষ্ট এই সুরায় আল্লাহ তাআলা কাফির ও মুনাফিকদের কিছু দুষ্কর্মের বর্ণনা দিয়েছেন এবং রিয়াকার (লোকদেখানো) নামাজিদের জন্য কঠোর সতর্কবার্তা প্রদান করেছেন।

একনজরে সুরা মাউন বিষয় তথ্য সুরা নম্বর ১০৭ অবস্থান ৩০তম পারা আয়াত সংখ্যা ৭টি রুকু সংখ্যা ১টি অবতরণ মক্কা (মাক্কি সুরা)

সুরা মাউন: আরবি উচ্চারণ ও অর্থ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)

১. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

উচ্চারণ: আরা-আইতাল্লাজি ইউ-কাজ্জিবু বিদ্দিন।

অর্থ: তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফল (পরকাল) অস্বীকার করে?

২. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

উচ্চারণ: ফাজা-লিকাল্লাজি ইয়াদুওউল ইয়াতিম।

অর্থ: সে তো সে-ই, যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় (ধাক্কা দেয়)।

৩. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

উচ্চারণ: ওয়ালা ইয়া হুদ্দু আলা তা-আমিল মিসকিন।

অর্থ: এবং সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না।

৪. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

উচ্চারণ: ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন।

অর্থ: সুতরাং বড় দুর্ভোগ সেই নামাজিদের জন্য,

৫. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

উচ্চারণ: আল্লাজিনা হুম আন সালা-তিহিম সাহুন।

অর্থ: যারা তাদের নামাজে উদাসীন (গাফলতি করে)।

৬. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

উচ্চারণ: আল্লাজিনা হুম ইউরা-উন।

অর্থ: যারা লোক দেখানোর জন্য তা (নামাজ) করে।

৭. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

উচ্চারণ: ওয়া ইয়ামনাউনাল মা-উন।

অর্থ: এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামান্য বস্তু দিতেও অস্বীকার করে।

সুরা মাউনের শানে নুজুল

সুরা মাউন মূলত মক্কাবাসীদের হেদায়াতের জন্য নাজিল করা হয়েছিল। তৎকালীন মক্কায় এমন কিছু লোক ছিল, যারা আখিরাত বিশ্বাস করত না। ফলে তারা এতিমদের ওপর জুলুম করত এবং অসহায়দের সাহায্য করত না। এই সুরায় আল্লাহ তাআলা তাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। একই সঙ্গে মদিনার মুনাফিকদের চরিত্রও এখানে ফুটে উঠেছে, যারা লোকদেখানোর জন্য নামাজ পড়ত, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস ছিল না।

সুরা মাউনের মূল শিক্ষা ও বিষয়বস্তু

এই সুরায় মহান আল্লাহ দুটি প্রধান দলের কঠোর সমালোচনা করেছেন:

  • পরকাল অস্বীকারকারী: যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা এতিম ও মিসকিনদের প্রতি দয়াহীন হয়।
  • লোকদেখানো নামাজি: এমন কিছু নামাজি আছে, যাদের জন্য ধ্বংসের বার্তা দেওয়া হয়েছে। এর কারণ তিনটি:
  1. তারা নামাজের সময়ের ব্যাপারে উদাসীন এবং দেরি করে নামাজ পড়ে।
  2. তারা লোকদেখানোর জন্য নামাজ পড়ে।
  3. তারা এতটাই কৃপণ যে প্রতিবেশীকে সামান্য বা মামুলি বস্তু দিয়ে সাহায্য করতেও নারাজ।

সুরা মাউন আমাদের শেখায়, শুধু ইবাদত করলেই হবে না, বরং সেই ইবাদতে একাগ্রতা থাকতে হবে এবং তা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। পাশাপাশি মানবসেবা ও পরোপকার যে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এই সুরা তারই শিক্ষা দেয়।

