সুরা নাসরের বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

সুরা নাসর (سورة النصر) পবিত্র কোরআনের ১১০ তম সুরা। এটি পবিত্র মদিনায় অবতীর্ণ হওয়া সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সুরা। মাত্র ৩টি আয়াতের এই ছোট সুরাটিতে ইসলামি মিশনের পূর্ণতা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইহকাল ত্যাগের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। একে ‘সুরা তাওদি’ বা বিদায়ের সুরা নামেও অভিহিত করা হয়।
সুরা নাসর পবিত্র কোরআনের ৩০ তম পারায় অবস্থিত। এ সুরায় মোট ৩টি আয়াত রয়েছে এবং রুকু সংখ্যা ১ টি। সুরাটি মদিনায় অবতীর্ণ, তাই এটি মাদানি সুরা হিসেবে পরিচিত।
এই সুরাটি মূলত ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতি মিশনের সফল সমাপ্তির ঘোষণা। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে, এটি একদফায় অবতীর্ণ হওয়া কোরআনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সুরা। বিদায় হজের সময় এটি নাজিল হয়েছিল বলে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মাত্র ৮০ দিন পর নবীজি (সা.) ওফাত লাভ করেন।
মক্কা বিজয়ের মতো মহাসাফল্যের মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা নবীজি (সা.)-কে (এবং তাঁর মাধ্যমে উম্মতকে) তিনটি কাজ করতে বলেছেন:
মা আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, সুরা নাসর নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক নামাজের পর এই দোয়াটি পড়তেন—‘সুবহানাকা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি’ অর্থাৎ হে আমাদের রব, আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন।
সুরা নাসর আমাদের শেখায় যে, বড় কোনো সাফল্যের পর অহংকারী না হয়ে বরং আরও বেশি বিনয়ী ও ইস্তেগফারকারী হতে হবে। এই সুরার শিক্ষা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি অর্জনে পাথেয় হতে পারে।