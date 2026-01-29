হোম > ইসলাম

সুরা লাহাব: বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও শানে নুজুল

পবিত্র কোরআনের ১১১তম সুরা হলো সুরা লাহাব (سورة اﻟﻠﻬﺐ)। ৫ আয়াতবিশিষ্ট সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। চরম শত্রুতা এবং ইসলামের বিরোধিতার কারণে যে আবু লাহাবের শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল, এই সুরায় মূলত সেটি বর্ণিত হয়েছে। একে সুরা মাসাদ নামেও অভিহিত করা হয়।

ইসলাম ডেস্ক 

সুরা লাহাব।
একনজরে সুরা লাহাব বিষয় তথ্য সুরা নম্বর ১১১ অবস্থান ৩০তম পারা আয়াত সংখ্যা ৫টি রুকু সংখ্যা ১টি অবতরণ মক্কা (মাক্কি সুরা)

সুরা লাহাবের আরবি উচ্চারণ ও অর্থ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)

১. تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

উচ্চারণ: তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিউঁ ওয়াতাব্বা।

অর্থ: আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।

২. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

উচ্চারণ: মা আগনা আনহু মা-লুহু ওয়া মা কাসাব।

অর্থ: তার ধনসম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোনো কাজে আসেনি।

৩. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

উচ্চারণ: সাইয়াসলা না-রান জা-তা লাহাব।

অর্থ: সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে।

৪. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

উচ্চারণ: ওয়ামরাআতুহু, হাম্মা-লাতাল হাতাব।

অর্থ: এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন (খড়ি) বহনকারিণী।

৫. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

উচ্চারণ: ফি জিদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থ: তার গলদেশে খেজুরের আঁশের পাকানো রশি।

সুরা লাহাবের শানে নুজুল

যখন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিলেন—‘আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন’ (সুরা শুআরা: ২১৪), তখন নবীজি (সা.) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশদের ডাক দিলেন। তিনি যখন তাদের আল্লাহর একত্ববাদ ও পরকালের ভয় দেখালেন, তখন তাঁর চাচা আবু লাহাব অত্যন্ত উদ্ধতভাবে বলে উঠল—‘ধ্বংস হও তুমি! এ জন্যই কি আমাদের ডেকেছ?’ এই ধৃষ্টতার জবাবে আল্লাহ তাআলা সরাসরি সুরা লাহাব নাজিল করেন।

আবু লাহাবের করুণ পরিণতি ও সুরার শিক্ষা

  • ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী: আবু লাহাবের মৃত্যুর বহু বছর আগেই এই সুরা নাজিল হয়। এটি কোরআনের একটি মুজিজা, সে (আবু লাহাব) আমৃত্যু কুফরের ওপর অটল ছিল।
  • শিক্ষাপ্রদ মৃত্যু: বদরের যুদ্ধের মাত্র সাত দিন পর আবু লাহাব এক ভয়াবহ চর্মরোগে (পচনশীল ক্ষত) আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তার লাশ এতটাই দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছিল, লোকলজ্জার ভয়ে তার ছেলেরা গর্ত খুঁড়ে লাঠি দিয়ে ঠেলে তার লাশ মাটিতে চাপা দিয়েছিল।
  • সম্পদ ও বংশের গৌরব তুচ্ছ: এই সুরা আমাদের শিক্ষা দেয়, আল্লাহর অবাধ্য হলে অর্থবিত্ত বা বংশীয় মর্যাদা (নবীজির চাচা হওয়া সত্ত্বেও) কাউকে রক্ষা করতে পারে না।
  • ইসলামবিদ্বেষীদের পরিণতি: যারা সত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং ইসলামের পথে ‘কাঁটা’ বিছিয়ে রাখে (আবু লাহাবের স্ত্রীর মতো), তাদের জন্য জাহান্নামের কঠোর শাস্তি অবধারিত।

সুরা লাহাব কেবল আবু লাহাবের ধ্বংসের কাহিনি নয়, বরং এটি কিয়ামত পর্যন্ত আসা প্রত্যেক ইসলামবিরোধীর জন্য একটি সতর্কবার্তা।

সম্পর্কিত

সুরা মুলক অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ, ফজিলত ও আমলের নিয়ম

সন্তানের নাম রাখার বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬

গোসলের ফরজ কয়টি ও কী কী

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

ঘুম থেকে ওঠার দোয়া ও ৫ সুন্নত আমল

দোয়া মাসুরা অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও পড়ার নিয়ম

পড়া মনে রাখার দোয়া ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির আমল

গোসল ফরজ হয় যেসব কারণে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা