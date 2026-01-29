সুরা লাহাব: বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও শানে নুজুল

পবিত্র কোরআনের ১১১তম সুরা হলো সুরা লাহাব (سورة اﻟﻠﻬﺐ)। ৫ আয়াতবিশিষ্ট সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। চরম শত্রুতা এবং ইসলামের বিরোধিতার কারণে যে আবু লাহাবের শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল, এই সুরায় মূলত সেটি বর্ণিত হয়েছে। একে সুরা মাসাদ নামেও অভিহিত করা হয়।
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
(পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)
১. تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
উচ্চারণ: তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিউঁ ওয়াতাব্বা।
অর্থ: আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।
২. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
উচ্চারণ: মা আগনা আনহু মা-লুহু ওয়া মা কাসাব।
অর্থ: তার ধনসম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোনো কাজে আসেনি।
৩. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
উচ্চারণ: সাইয়াসলা না-রান জা-তা লাহাব।
অর্থ: সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে।
৪. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
উচ্চারণ: ওয়ামরাআতুহু, হাম্মা-লাতাল হাতাব।
অর্থ: এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন (খড়ি) বহনকারিণী।
৫. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ
উচ্চারণ: ফি জিদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।
অর্থ: তার গলদেশে খেজুরের আঁশের পাকানো রশি।
যখন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিলেন—‘আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন’ (সুরা শুআরা: ২১৪), তখন নবীজি (সা.) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশদের ডাক দিলেন। তিনি যখন তাদের আল্লাহর একত্ববাদ ও পরকালের ভয় দেখালেন, তখন তাঁর চাচা আবু লাহাব অত্যন্ত উদ্ধতভাবে বলে উঠল—‘ধ্বংস হও তুমি! এ জন্যই কি আমাদের ডেকেছ?’ এই ধৃষ্টতার জবাবে আল্লাহ তাআলা সরাসরি সুরা লাহাব নাজিল করেন।
সুরা লাহাব কেবল আবু লাহাবের ধ্বংসের কাহিনি নয়, বরং এটি কিয়ামত পর্যন্ত আসা প্রত্যেক ইসলামবিরোধীর জন্য একটি সতর্কবার্তা।