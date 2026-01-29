হোম > ইসলাম

সুরা কুরাইশের বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও শানে নুজুল

পবিত্র কোরআনের ১০৬তম সুরা হলো সুরা কুরাইশ (سورة قريش)। ৪ আয়াতবিশিষ্ট সুরাটি পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা কুরাইশ।

এই সুরায় কুরাইশ বংশের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং কাবার মালিকের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একে ‘সুরা ইলাফ’ নামেও ডাকা হয়।

একনজরে সুরা কুরাইশ বিষয় তথ্য সুরা নম্বর ১০৬ অবস্থান ৩০তম পারা আয়াত সংখ্যা ৪টি রুকু সংখ্যা ১টি অবতরণ মক্কা (মাক্কি সুরা)
সুরা কুরাইশ আরবি বাংলা উচ্চারণ অনুবাদ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ১. লি-ইলা-ফি কুরাইশ। যেহেতু কুরাইশের চিরাচরিত অভ্যাস আছে। إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ২. ইলা-ফিহিম রিহ-লাতাশ শিতাই ওয়াস সাইফ। অভ্যাস আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ৩. ফাল ইয়াবুদু রাব্বা হা-জাল বাইত। অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের (কাবার) প্রতিপালকের। الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ৪. আল্লাজি আত্আমাহুম মিন জু-ইঁও ওয়া আ-মানাহুম মিন খাওফ। যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় হতে দিয়েছেন নিরাপত্তা।

সুরা কুরাইশের শানে নুজুল (পটভূমি)

উম্মে হানি বিনতে আবু তালেব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের ৭টি বিষয়ে মর্যাদা দিয়েছেন, যার শেষটি হলো—আল্লাহ তাদের বিষয়ে কোরআনে পৃথক একটি সুরা নাজিল করেছেন, যেখানে অন্য কারও আলোচনা করা হয়নি।

এই সুরাটি সুরা ফিলের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। আবরাহা বাদশাহ যখন কাবা ধ্বংস করতে ব্যর্থ হলো, তখন আরবে কুরাইশদের সম্মান বহুগুণ বেড়ে যায়। তারা নিরাপদে শীতকালে ইয়েমেনে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত। আল্লাহ তাদের এই অসামান্য নিয়ামত এবং নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই সুরাটি নাজিল করেছেন।

সুরা কুরাইশের বিষয়বস্তু ও শিক্ষা

  • কাবার প্রতিপালকের ইবাদত: কুরাইশরা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকলেও আরবে তাদের সম্মান ছিল কাবার কারণে। তাই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ৩৬০ মূর্তির পূজা না করে কাবার প্রকৃত মালিকের ইবাদত করতে।
  • রিজিক ও নিরাপত্তা: আল্লাহ কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দিয়েছেন (ক্ষুধায় আহার) এবং শত্রুর হাত থেকে কাবাকে রক্ষা করেছেন (ভয় থেকে মুক্তি)।
  • কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: মানুষের উচিত আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ভোগ করার পর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করা।

হাদিসের আলোকে কুরাইশ বংশের মর্যাদা

হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা ইসমাইলের বংশধর থেকে কিনানাহকে, কিনানাহর বংশধর থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনি হাশেমকে এবং বনি হাশেম থেকে আমাকে পছন্দ করেছেন।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২২৭৬)

সুরা কুরাইশ আমাদের শেখায়, আমরা যে নিরাপত্তা এবং জীবিকা ভোগ করছি, তা আল্লাহর দান। তাই আমাদের উচিত যাবতীয় শিরক ত্যাগ করে শুধু মহান আল্লাহর ইবাদত করা।

