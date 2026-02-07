হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে ঘুড়ি খেলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বিদ্যুতের তারে আটকে থাকা ঘুড়ি নামাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে সিদু বর্মণ (১০) নামে এক শিশু মারা গেছে। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের বরম বাজারসংলগ্ন বর্মণপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিদু বরম গ্রামের জীবন বর্মণের ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির পাশে খেলার সময় সিদুর ঘুড়িটি একটি বৈদ্যুতিক তারে আটকে যায়। পরে ঘুড়িটি নামাতে সে একটি লোহার রড দিয়ে তারে স্পর্শ করে। এতে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হয় সে। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিমতলা অফিসের ইনচার্জ এ জি এম আরিফ বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে লোক পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক রয়েছে।

শেখরনগর তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ (আইসি) সানজিত বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

