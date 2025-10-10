হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা: ২ দিন পর অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে মামলা

রাউজান প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের হাটহাজারী মদুনাঘাটে ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আবদুল হাকিমকে (৬৫) প্রকাশ্যে গাড়িতে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নিহতের স্ত্রী তাসফিয়া আলম বাদী হয়ে হাটহাজারী থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) তারেক আজিজ বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে তিনজনকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল আদালতে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানায়, ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের ব্যবহৃত গাড়িতে ২২টি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। সামনের কাচ ও বডিতে চারটি, চালকের পাশের জানালায় ছয়টি এবং নিহত হাকিমের পাশের জানালায় ১২টি গুলির চিহ্ন রয়েছে। গত মঙ্গলবার মোটরসাইকেলে আসা ব্যক্তিদের গুলিতে আবদুল হাকিম নিহত, তাঁর গাড়িচালক মুহাম্মদ ইসমাইল (৩৮) আহত হন।

আবদুল হাকিমের ভাই পারভেজ আলম বলেন, ‘আমার ভাই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। তার হামিম অ্যাগ্রো এবং ভেষজ ওষুধের ব্যবসাসহ অন্যান্য ব্যবসা রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের আগে তিনি বাগানবাড়ি থেকে গরুর খামারে যান এবং সেখান থেকে শহরের উদ্দেশে যাওয়ার পথে গাড়ি আটকে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।’

সম্পর্কিত

হেফাজতে ইসলাম সবার জন্য পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করছে: এ্যানি

মিরসরাইয়ে পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী নিহত, স্ত্রী আহত

চট্টগ্রামে পুলিশি অভিযানে ১৩টি অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

‘কারা লুঙ্গি তুলে চেক করে মানুষ মেরেছে, তা সবারই জানা’

সাবেক নৌবাহিনীর প্রধান সরওয়ার জাহান মারা গেছেন

ব্যবসায়ীকে বাসায় ডেকে লাখ টাকা লুট, নারীসহ ২ জন কারাগারে

চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে গণবিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ড. তোফায়েল আহমেদ

‘আদরের ছেলে রেখে চলে যাচ্ছি প্রবাসে’

চুরির অভিযোগে কর্মচারীর চুল কেটে শরীরে আলকাতরা, হোটেলমালিক আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা