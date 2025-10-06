হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কর্ণফুলীতে নৌকা উল্টে ভেসে গেল ১৮ লাখ টাকার মাছ

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে জোয়ারের স্রোতে মাছবোঝাই একটি নৌকা ডুবে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে জোয়ারের স্রোতে মাছবোঝাই একটি নৌকা ডুবে গেছে। নৌকাটিতে প্রায় ১৮ লাখ টাকার মাছ ছিল বলে ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে কর্ণফুলী নদীর ইছানগর মেরিন ফিশারিজ জেটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, এলিয়েন্স-১ নামের একটি মাছ ধরা ট্রলার থেকে মাছ কেনে মেসার্স আবদুল মজিদ অ্যান্ড সন্স নামের প্রতিষ্ঠান। বাজারজাত করতে নৌকায় করে মাছগুলো আনার সময় ইছানগর মেরিন ফিশারিজ জেটি এলাকায় পৌঁছালে স্রোতে নৌকাটি উল্টে যায়।

ভুক্তভোগী মেসার্স আবদুল মজিদ অ্যান্ড সন্সের কর্মকর্তা মো. সালাউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, হঠাৎ নৌকাটি ডুবে যায়। এতে প্রায় ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

সম্পর্কিত

কুবি শিক্ষার্থীকে ট্রেনে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে পাঁচ যুবক আটক

সীতাকুণ্ডে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিক্ষক নিহত

জামায়াতের এমপি প্রার্থীর সঙ্গে আ.লীগ নেতার ছবি ভাইরাল, তোলপাড়

চট্টগ্রামে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া, গ্যাংয়ের ৮ জন গ্রেপ্তার

সংবাদ সংগ্রহ করার সময় দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল সন্ত্রাসীরা

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী মুন্না গ্রেপ্তার

সীতাকুণ্ডে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ব্যাপক গোলাগুলি: নিহত ১, গুলিবিদ্ধ ২৫

চট্টগ্রামে দিনদুপুরে অপহরণের চেষ্টা, গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালায় সন্ত্রাসীরা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবৈধ পার্কিং, পাঁচটি বাস জব্দ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা