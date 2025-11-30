হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ বলছে, গতকাল শনিবার গভীর রাতে ওই নারী নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের আব্দুল্লাহ ঘাটা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসংলগ্ন একটি ডিপোর সামনে এ ঘটনা ঘটে।

ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. সোহেল রানা জানান, রাতে মহাসড়কসংলগ্ন ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অজ্ঞাতপরিচয় ওই নারী নিজ শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন। এতে দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে ওই নারীর মৃত্যু হয়। ডিপোর শ্রমিক ও স্থানীয়রা বিষয়টি অবহিত করলে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পুড়ে যাওয়া ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে। ওই নারীর বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতে ডিপো থাকা সিসিটিভির ফুটেজের মেশিন বক্স জব্দ করা হয়েছে। ওই নারীর আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

