চট্টগ্রামে চালু হলো ই-পারিবারিক আদালত

চট্টগ্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ই-পারিবারিক আদালত। রোববার চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আইনসচিব লিয়াকত আলী মোল্লা। এর মাধ্যমে বিচারপ্রার্থীরা ঘরে বসেই মামলার আবেদন, তথ্য, এমনকি সাক্ষ্যও দিতে পারবেন। এতে সময় ও ভোগান্তি কমবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সচিব বলেন, ই-পারিবারিক আদালত বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ কমানোর একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। মামলার আবেদন থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কার্যক্রম সবই অনলাইনে সম্পন্ন হবে। এতে কাগজপত্রের ব্যবহার কমবে, নথি হারানোর ঝুঁকি থাকবে না এবং মামলা দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। মামলা-সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য এসএমএসের মাধ্যমেও পাবেন বিচারপ্রার্থীরা।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা জজ হেমায়েত উদ্দিন, মহানগর দায়রা জজ হাসানুল ইসলাম, আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২) আজিজুল হক, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আবদুস সাত্তার প্রমুখ।
আদালত সূত্র জানায়, ই-পারিবারিক আদালতে পাঁচ ধরনের বিষয়ে বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এগুলো হচ্ছে বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, মোহরানা, ভরণপোষণ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত। আদালতের নিজস্ব ওয়েবসাইটে থাকবে মামলার রেজিস্ট্রেশন, আইনজীবী নির্বাচন, নথি আপলোড, অনলাইন হাজিরা ও অগ্রগতি দেখার সুবিধা। ওটিপি ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের পরিচয়ও নিশ্চিত করা হবে। এ কার্যক্রম চালুর ফলে পারিবারিক আদালত-১-এ ম্যানুয়ালি মামলা করা বন্ধ হচ্ছে।