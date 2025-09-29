হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বান্দরবানে সড়ক অবরোধে সাড়া নেই, যান চলাচল স্বাভাবিক

বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবান বাসস্ট্যান্ডে আজ সোমবার যাত্রীদের ভিড় দেখা যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুম্ম ছাত্র-জনতা সংগঠনের ব্যানারে আট দফা দাবিতে তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধের ডাক দেওয়া হলেও বান্দরবানে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে জেলার সাতটি উপজেলার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ অন্য দিনের মতো স্বাভাবিক রয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সকাল থেকে বান্দরবান শহরের সঙ্গে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক থাকায় যাত্রীরা তাঁদের গন্তব্যে যাত্রা করেন। বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের আনাগোনা স্বাভাবিক দেখা গেছে। দোকানপাটও খোলা রয়েছে।

ঢাকাগামী ইম্পেরিয়াল এক্সপ্রেসের মালিক ইয়াছিন হাকিম বলেন, ‘সকাল থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের উদ্দেশে গাড়ি ছেড়ে গেছে। জেলায় কোনো অবরোধ নেই।’ এ ছাড়া শারদীয় দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে জেলার হোটেল-মোটেলগুলোতে যথারীতি পর্যটকদের ভিড় লক্ষ করা গেছে। পূজা ও পর্যটক আগমনকে কেন্দ্র করে জেলায় পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদ পারভেজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বান্দরবানে সবকিছু স্বাভাবিক আছে। জেলায় অবরোধ কর্মসূচি পালনের কোনো খবর নেই।’

