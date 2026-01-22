চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলায় র্যাবের উপসহকারী পরিচালক মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নিহতের ঘটনায় একটি মামলা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে র্যাবের এক কর্মকর্তা বাদী হয়ে সীতাকুণ্ড থানায় মামলাটি দায়ের করেন।
মামলায় ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযান চালিয়ে জাহিদ, ইউনুস ও আরিফ নামের তিনজনকে আটক করা হয়েছে।
মামলা দায়ের ও আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, বুধবার রাতে মামলাটি দায়েরের পর অভিযান চালিয়ে ওই তিনজনকে আটক করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মাহিনুল ইসলাম আরও বলেন, গত সোমবার জঙ্গল সলিমপুরে র্যাবের অভিযানের সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় এক র্যাব কর্মকর্তা নিহত হন এবং তিনজন আহত হন। হামলার পর সন্ত্রাসীরা র্যাবের তিন সদস্যকে জিম্মি করে এবং চারটি অস্ত্র লুট করে নিয়ে যায়। পরে ওই রাতেই র্যাব অভিযান চালিয়ে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার একটি কক্ষ থেকে লুট হওয়া অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে।
এর আগে সোমবার বিকেলে র্যাব-৭-এর একটি আভিযানিক দল মেজর জালিস মাহমুদ খানের নেতৃত্বে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালায়। এ সময় মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪০০ থেকে ৫০০ জন দুষ্কৃতকারী র্যাব সদস্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে র্যাবের চার সদস্য গুরুতর আহত হন।
পরে থানা-পুলিশের সহায়তায় আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম সিএমএইচে নেওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নায়েব সুবেদার মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপর তিন র্যাব সদস্য বর্তমানে চট্টগ্রাম সিএমএইচে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
হামলার ঘটনায় আহত অবস্থায় নুরুল আলম মনা নামের একজনকে আটক করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতি, হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। বর্তমানে তিনি পুলিশি হেফাজতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানিয়েছেন ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. সোহেল রানা।