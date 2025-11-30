হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে অন্তর্ভুক্তি চান আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে আইনসচিবের সঙ্গে বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন। আজ রোববার চট্টগ্রামে আইনসচিব লিয়াকত আলী মোল্লার সঙ্গে দেখা করে এ দাবি জানান সংগঠনের বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ।

এ সময় তাঁরা পদ-পদবি পরিবর্তন, বেতন স্কেল পুনর্নির্ধারণ ও সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে আইন মন্ত্রণালয়ের সামঞ্জস্য আনাসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। আইনসচিব দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

নেতৃবৃন্দ জানান, বিচার বিভাগ দেশের আইনের ধারক ও বাহক হলেও অধস্তন আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বহু দিন ধরে নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বৈষম্য দূরীকরণ এখন সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেন তাঁরা।

এ সময় চট্টগ্রামের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, মহানগর দায়রা জজ মো. হাসানুল ইসলাম, জেলা জজ আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এনামুল হক আকন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

