হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

আসলাম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

২৬০ কোটি টাকার বেশি ঋণখেলাপির মামলায় চট্টগ্রামে বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী নাজনীন মাওলার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালত-১-এর বিচারক মো. হেলাল উদ্দীন ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। আজ মঙ্গলবার বিষয়টি জানাজানি হয়।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. এরশাদ জানান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের পাহাড়তলী শাখা থেকে ঋণ নেওয়া ১৫০ কোটি টাকা পরিশোধ না করায় তা বেড়ে সুদ-আসলে ২৬০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আসলাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

ব্যাংকের আবেদনে বলা হয়, ঋণের বিপরীতে যে বন্ধকি সম্পত্তি রয়েছে, তা নিলামে বিক্রির চেষ্টা করেও ব্যাংক ব্যর্থ হয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাংক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করে।

উল্লেখ্য, গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রায় আট বছর পর ২০ আগস্ট চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান বিএনপির নেতা আসলাম চৌধুরী।

এর আগে ইসরায়েলের লিকুদ পার্টির সদস্য মেন্দি এন সাফাদির সঙ্গে তাঁর ছবি প্রকাশ হলে তুমুল আলোচনার মধ্যে ২০১৬ সালের ১৫ মে ঢাকার খিলক্ষেত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই বছরের ২৬ মে আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে গুলশান থানায় রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়।

মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলার পাশাপাশি দুদক, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আরও অন্তত ৫০টির অধিক মামলা রয়েছে।

সম্পর্কিত

মার্কিন নারীর শ্লীলতাহানির দায়ে যুবকের ৭ বছরের কারাদণ্ড

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে বেসরকারি ফেনী ইউনিভার্সিটি শাটডাউন

আবর্জনায় পড়েছিল কার্টন, ভেতরে মৃত নবজাতক

সিএমপি কমিশনারের বার্তা ফাঁস: সেই কনস্টেবল ৩ দিনের রিমান্ডে

সেনবাগে পানিতে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু

ছাত্রলীগের মারধরে মানসিক ভারসাম্য হারানো ছাত্রদল নেতাকে নেওয়া হলো ঢাকায়

শিক্ষকের সংকটে ধুঁকছে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

আদালতে সাজার রায় শুনে ইয়াবা মামলার আসামির মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫ বগি ফেলে চলে গেল ট্রেন, পরে আবার ইঞ্জিন বিকল

চট্টগ্রামে নিহত ৫: তিন শিশু ও ঋণের বোঝা নিয়ে কী করবেন বালা দাস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা