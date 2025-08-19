চট্টগ্রামে বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা

২৬০ কোটি টাকার বেশি ঋণখেলাপির মামলায় চট্টগ্রামে বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী নাজনীন মাওলার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালত-১-এর বিচারক মো. হেলাল উদ্দীন ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। আজ মঙ্গলবার বিষয়টি জানাজানি হয়।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. এরশাদ জানান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের পাহাড়তলী শাখা থেকে ঋণ নেওয়া ১৫০ কোটি টাকা পরিশোধ না করায় তা বেড়ে সুদ-আসলে ২৬০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আসলাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।
ব্যাংকের আবেদনে বলা হয়, ঋণের বিপরীতে যে বন্ধকি সম্পত্তি রয়েছে, তা নিলামে বিক্রির চেষ্টা করেও ব্যাংক ব্যর্থ হয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাংক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করে।
উল্লেখ্য, গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রায় আট বছর পর ২০ আগস্ট চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান বিএনপির নেতা আসলাম চৌধুরী।
এর আগে ইসরায়েলের লিকুদ পার্টির সদস্য মেন্দি এন সাফাদির সঙ্গে তাঁর ছবি প্রকাশ হলে তুমুল আলোচনার মধ্যে ২০১৬ সালের ১৫ মে ঢাকার খিলক্ষেত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই বছরের ২৬ মে আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে গুলশান থানায় রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়।
মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলার পাশাপাশি দুদক, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আরও অন্তত ৫০টির অধিক মামলা রয়েছে।