ধর্ষণের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে চলছে অবরোধ, ভোগান্তি দূরপাল্লার যাত্রীদের

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের দাবিতে খাগড়াছড়ি জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে আধা বেলা সড়ক অবরোধ চলছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অবরোধের কারণে জেলায় দূরপাল্লার সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
আজ ভোর থেকে অবরোধকারীরা জেলার বিভিন্ন সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে। তবে এখন পর্যন্ত কোথাও বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, ‘জনজীবনে যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সে জন্য আমরা মাঠে আছি। সকালে অবরোধকারীরা বিভিন্ন সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশের সতর্কতার কারণে তারা সফল হতে পারেনি।’
বর্তমানে জেলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট পড়া শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে ওই শিশুকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে গতকাল সেনাবাহিনীর সহায়তায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।