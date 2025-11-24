শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্য শুনে মনে করেছি শেখ হাসিনা আবার ফিরে এসেছে: বিএনপির আবুল হাসেম

জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে চট্টগ্রাম নগর বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আবুল হাসেম বক্কর বলেছেন, ‘কথা শুনে মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশকে আপনারাই স্বাধীন করেছেন।’
আজ সোমবার নগরীর পাঠানটুলি ওয়ার্ডে ধনিওয়ালাপাড়া বায়তুশ শরফ এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।
আবুল হাসেম বক্কর বলেন, ‘শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্য শুনে আমি মনে করেছি, শেখ হাসিনা বোধ হয় আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছে এবং আরেক কণ্ঠে এসব বলছে।’
জামায়াত নেতার বক্তব্যের জন্য ছাত্র-জনতা রক্ত দিই নাই বলে যোগ করেন বিএনপির এই নেতা। তিনি বলেন, ‘এমন বক্তব্য আওয়ামী লীগের দোসর হাছান, নওফেল, ওবায়দুল কাদেরসহ অনেকেই বলত—বন্ধ কর, উঠতে হবে, বসতে হবে।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমাদের ধমনিতে শহীদ জিয়ার রক্ত। এই রক্ত কখনো কোনো পরাজয় মানে না। কোনো অন্যায় আর এ দেশের মাটিতে হবে না। এ দেশের মাটিতে প্রশাসন কারও হুকুমে উঠবে আর বসবে না। রাষ্ট্রের হুকুমে চলবে। আমরা একটা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রক্ত দিয়েছি।’
উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের জিইসি কনভেনশন হলে নির্বাচনে দলের দায়িত্বশীলদের এক সমাবেশে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে-বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, মামলা করবে।’ এ বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক সমালোচিত হন তিনি।