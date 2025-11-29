সীতাকুণ্ডে পিকআপ ভ্যানচাপায় পথচারী নিহত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বেপরোয়া গতির পিকআপ ভ্যানের চাপায় মো. খোরশেদ আলম (৪০) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছে। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাড়বকুণ্ড বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পথচারী খোরশেদ গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার ওমর আলীর পুত্র।
প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, বিকেলে রাস্তা পারাপারের সময় বেপরোয়া গতিতে আসা চট্টগ্রাম মুখী ওই পিকআপ ভ্যানটি পথচারী খোরশেদকে চাপা দেয়। দুর্ঘটনার পর তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনা পরবর্তীকালে পিকআপ ভ্যানচালক মো. আতিকুল ইসলামকে (৩১) আটক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করে থানা প্রাঙ্গণে এনে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পাশাপাশি আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।