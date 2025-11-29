হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

পাউবোর জমিতে সওজের উচ্ছেদ অভিযান, দিশেহারা ৪৫০ পরিবার

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

উত্তরবন্দর-মেরিন একাডেমিসংলগ্ন বেড়িবাঁধের বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পাউবোর জমিতে আশ্রিত থাকা প্রায় ৪৫০টি পরিবার। আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের মেরিন একাডেমি থেকে শাহাদাতনগর এলাকায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের দাবিতে মিছিল ও মানববন্ধন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন পাউবোর জমিতে বাসকারী মোহাম্মদ হান্নান, মোহাম্মদ মিরাজ, ইসলাম মিয়া, মতিন, মোহাম্মদ মামুন, সিদ্দিক ড্রাইভার, মোহাম্মদ আখতার, হারেজ, কুনসুমা বেগম, আয়শা বেগম, রোকেয়া, হারুন, শাহদাত হোসেন বাবু, ইয়াকুব, আকতার হোসেন, নাসির বুড়ো প্রমুখ।

মোহাম্মদ হান্নান অভিযোগ করে বলেন, ‘দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে আমাদের পরিবার এখানে বাস করছে। নিজেদের কোনো জমি না থাকার কারণে প্রায় ৪৫০ পরিবার এখানে বাস করছে। এক সপ্তাহ ধরে কোনো ধরনের নোটিশ বা পুনর্বাসন না করে আমাদের ঘরবাড়িতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। শুরুর দিকে সড়ক নির্মাণের জন্য সড়ক থেকে ২৯ ফিট ছেড়ে দিতে বললে আমরা স্বেচ্ছায় ২৯ ফিট জমি ছেড়ে দিই। তারপর গতকাল শুক্রবার বিকেলে জানতে পারি, এখন পুরো ঘরবাড়িও ছেড়ে দিতে হবে। সড়ক নির্মাণ আমরাও চাই, তবে আমাদের পুনর্বাসন করার দাবি জানাচ্ছি।’

কুনসুমা বেগম বলেন, ‘আমরা ভূমিহীনরা এখানে স্বামী-সন্তান নিয়ে থাকছি দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে। এক দিন আগে মাইকিং করেছে, আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। কোনো নোটিশ দেয়নি। এত জরুরিভাবে ঘরবাড়ি ভেঙে আমাদের রাস্তায় কেন নামানো হলো, আমরা সেটাই বুঝতে পারছি না। আমাদের পুনর্বাসন করুন, আমাদের থাকার জায়গা দিন, এই শীতের মধ্যে আমরা কীভাবে থাকব। আমাদের এই জায়গা ছাড়া কোথাও থাকার মতো জায়গা নেই।’

সড়ক ও জনপদ বিভাগের চট্টগ্রাম দক্ষিণের নির্বাহী প্রকৌশলী পিন্টু চাকমা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আনোয়ারা চাতরী চৌমুহনী ও মেরিন একাডেমি সড়ক চার লেইনে উন্নীতকরণের জন্য সিইউএফএল কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে জায়গা অধিগ্রহণ করেছি। এখানে স্থানীয়দের কোনো জমি নেই। সুতরাং, পুনর্বাসনের বিষয়ে আমাদের কিছু করার নেই।’

চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী বর্ণ হক বলেন, ‘ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর বিষয়ে আমরা জেনেছি। তবে পাউবো জমিতে উচ্ছেদ অভিযানের বিষয়ে আমরা কোনো ধরনের চিঠি পাইনি সড়ক ও জনপদ বিভাগ থেকে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানানো হয়েছে।’

আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মানববন্ধনের বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে এখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ সরকারি জমি। তারপরও মানবিক দিক বিবেচনা করে সড়ক বা পাউবো সঙ্গে আলোচনা করা হবে।’

