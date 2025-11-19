চট্টগ্রাম-১ আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি বিএনপির নেতাদের

চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে চিঠি দিয়েছেন স্থানীয় নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, দল থেকে বহিষ্কৃত নুরুল আমিন চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এতে আগামী নির্বাচনে আসনটি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে বলে মনে করেন তাঁরা।
আজ বুধবার রাজধানীতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই চিঠি হস্তান্তর করা হয়।
চিঠিতে বলা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গসহ নানা অপরাধে বহিষ্কৃত নুরুল আমিন চেয়ারম্যানকে দলের প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়ায় তৃণমূল নেতারা বিস্মিত হয়েছেন। এ ছাড়া মনোনয়নকে কেন্দ্র করে দলের অভ্যন্তরে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। যার দরুন এই আসন আগামী নির্বাচনে বিএনপির কাছ থেকে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার মতো উদ্বেগের কথাও উল্লেখ করা হয়।
চিঠিতে আরও বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, জবরদখল, চাঁদাবাজি এবং পতিত আওয়ামী লীগের নেতাদের ব্যবসা-বাণিজ্য হাতবদলের মতো অপরাধে যুক্ত ছিলেন নুরুল আমিন চেয়ারম্যান।
চিঠিতে স্বাক্ষর করেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য প্রফেসর এমডিএম কামাল উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিন, মিরসরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শাহীদুল ইসলাম চৌধুরী, মিরসরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট আলিউল কবির ইকবাল, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল আউয়াল চৌধুরী, সদস্যসচিব আজিজুর রহমান চৌধুরী, সদস্য জিয়াদ আমিন খান, মিরসরাই পৌর বিএনপির আহ্বায়ক জামশেদ আলম, সদস্যসচিব কামরুল ইসলাম লিটন, বারইয়ারহাট পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মাঈন উদ্দিন লিটন ও সদস্যসচিব জসিম উদ্দীন।