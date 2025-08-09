হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বিয়ের আশ্বাসে বাড়িতে এনে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, প্রেমিকসহ গ্রেপ্তার ২

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় বিয়ের আশ্বাসে প্রেমিকের বাড়িতে এনে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। এ ঘটনায় কথিত প্রেমিক মামুন পাটওয়ারীসহ দুইজনকে (৪৪) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন ভূক্তভোগী নারী।

গ্রেপ্তার আরেকজন হলেন, চাঁদপুর শহর ১১ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সহসভাপতি মিরাজ পাটওয়ারী (২৪)।

মামলার এজাহার ও ভুক্তভোগী নারীর কথায় জানা গেছে, একবছর আগে রাজধানীতে মামুন পাটওয়ারীর সঙ্গে পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক হয় তার। গত ৫ আগস্ট বিয়ের কথা বলে ওই নারীকে মামুন পাটওয়ারী তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তাকে তিনদিন আটকে রেখে প্রেমিক এবং তার অপর দুই বন্ধু দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) স্থানীয়রা মামুন ও ওই নারী আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে পুলিশ ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে আজ শনিবার মিরাজ পাটওয়ারীকে গ্রেপ্তার করে।

এ ব্যাপারে ফরিদগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) রাজীব চক্রবর্তী জানান, গণধর্ষণের মামলায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করে চাঁদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। অপর অভিযুক্তকে আটকের চেষ্টা চলছে।

