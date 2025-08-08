চাঁদপুরের বিস্ময়বালক হতে চায় মেসি

পায়ে বল, গায়ে আর্জেন্টিনার জার্সি। বলের ওপর অসম্ভব নিয়ন্ত্রণ। তার পায়ে যখন বল থাকে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকেন দর্শকেরা। মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর বয়সেই এমন ফুটবল প্রতিভা শিশু সোহানের!
প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যায় অনেকটা লিওনেল মেসির মতো করে, আর তার রেইনবো ফ্লিক ঠিক নেইমারের মতো। মিনিটের পর মিনিট পায়ের ওপর বল রাখতে পারে যেকোনো তারকা ফুটবলারের মতোই। সম্প্রতি নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া তার ভিডিও যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই বিস্মিত—বড় হয়ে কী হবে এই ছেলে!
লিওনেল মেসির মতো ফুটবলার হতে চায় খুদে ফুটবলার সোহান। এই বয়সেই তার ফুটবল কসরত এবং মেসির মতো ফুটবলার হতে চাওয়ার কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল, যা নজর এড়ায়নি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানেরও। খুদে সোহানের ফুটবল প্রতিভায় মুগ্ধ তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সোহান ও তার পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক।
প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে অনুশীলন করে সোহান। তাকে সাহায্য করেন বাবা সোহেল প্রধানিয়া। পেশায় সাইকেল মেকানিক। চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার জহিরাবাদ ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে সাড়ে পাঁচআনি গ্রামে বসবাস তাঁদের। প্রধানিয়া জানান, তাঁর ছেলের নির্দিষ্ট কোনো কোচ নেই। সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে নিজেই ছেলেকে শেখান ফুটবল খেলার নানান কৌশল। পাস দেওয়া, প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া কিংবা রেইনবো ফ্লিক এতই চমৎকার হয় যে তা দেখে মুগ্ধ হয় মানুষ। সোহানের বয়স, বয়স অনুযায়ী খেলার ধরন, সাহস নিয়ে কথা বলা ছড়ায় মুগ্ধতার রেশ। বড় হয়ে বড় ফুটবলার হতে হবে, এমন স্বপ্নের বীজ ছেলের মধ্যে বপন করেছেন সোহেল প্রধানিয়া।
ফুটবলের সঙ্গে সোহানের সখ্য দেখে খুবই মুগ্ধ স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠক শামছুজ্জামান ডলার। বললেন, ‘ফুটবলে বেশ দখল রয়েছে শিশুটির। তাকে এগিয়ে নিতে দরকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। কারণ তার বাবা দরিদ্র মানুষ। তার মেধার ধারাবাহিকতা রক্ষায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হবে। আমি মনে করি, তার প্রতিভা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত।’
ছোট্ট বয়সেই সোহানকে প্রথম বল কিনে দিয়েছিলেন তার দাদা মরহুম শাহ আলম প্রধান।
সেই থেকেই ফুটবলের প্রতি তার আগ্রহী হয়ে ওঠা। এক বছর বয়স থেকেই ঘরে খেলত সে। দুই বছরে পা রাখার পর বাবার সঙ্গে সাইকেলের গ্যারেজের সামনে নিয়মিত চর্চা। খুদে সোহানের ফুটবলশৈলীর কথা একদিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, এমনটাই প্রত্যাশা সোহানের দাদির। যেমনটা জানতে পেরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোহানদের বাড়িতে ছুটে যান আমিনুল হক। তিনি শিশু সোহানের পরিবারকে উপহারসামগ্রী তুলে দেন। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক বলেন, ‘সোহানের ফুটবল খেলার ভিডিও দেখার পর তাৎক্ষণিকভাবে সোহানের পড়াশোনা থেকে শুরু করে তার খেলাধুলার সব দায়িত্ব তারেক রহমান নিয়েছেন। সোহানের জন্য ফুটবল খেলার সকল সরঞ্জাম ও কিছু নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি মাসে সোহানের জন্য তারেক রহমান একটি সম্মানজনক অর্থ প্রদান করবেন। সোহানের পরিবার যেন আর্থিকভাবে সচ্ছলতা ফিরে পায়, সব ধরনের সহযোগিতা আমরা করব।’
এতে খুশি সোহানের পরিবার। সোহানের বাবা সোহেল প্রধানিয়া ছেলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও সাবেক ফুটবলার আমিনুল হককে। সোহানের বাবার স্বপ্ন, ‘সবার সহযোগিতা নিয়ে আমার ছেলে একদিন অনেক বড় ফুটবলার হবে।’ বাবার সে স্বপ্ন এখন সোহানেরও। সে স্বপ্ন পূরণের পথে সোহানকে এগিয়ে দিতে পারে যথাযথ পরিচর্যা ও সুযোগ-সুবিধা।