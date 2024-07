পরীক্ষায় খাতা উপস্থাপনের ১২ কৌশল

⬤ সব সময় প্রতিটি শব্দের বানান নির্ভুলভাবে লিখে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। শব্দের বানান নিয়ে কোনো সন্দেহ হলে, সে ক্ষেত্রে শব্দটি এড়িয়ে যাবে এবং এর বদলে নিশ্চিত থাকা কোনো সমার্থক শব্দ ব্যবহার করবে।

⬤ একই পৃষ্ঠায় দুটি প্রশ্ন লেখার ক্ষেত্রে উভয় প্রশ্নের মাঝে কিছু জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। এতে পরীক্ষকের পড়তে ও বুঝতে সুবিধা হয়। পাশাপাশি খাতার উপস্থাপনও দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে।

⬤ লেখার সময় প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট করে লিখতে হবে যেন সহজেই পড়া যায়। হাতের লেখা যথাসাধ্য সুন্দর রাখতে হবে।

⬤ খাতার একটি পৃষ্ঠায় একেবারে শেষ পর্যন্ত না লিখে নিচের দিকে এক ইঞ্চির মতো জায়গা ফাঁকা রাখা উচিত।

⬤ বাংলায় লিখিত উত্তরের ক্ষেত্রে ‘১নং প্রশ্নের উত্তর’ এবং ইংরেজিতে লিখিত উত্তরের ক্ষেত্রে ‘Answer to the question no. 1’ লিখবে।

⬤ ভুল করে যদি কোনো পৃষ্ঠা রেখে পরের পৃষ্ঠায় লিখে ফেল, তাহলে ফাঁকা পৃষ্ঠার নিচ দিকের ডান পাশে Please turn over এর সংক্ষিপ্ত রূপ (pto.) লিখে দিতে হবে।

⬤ মার্জিনের ওপর রাফ করা ঠিক নয়।

⬤ উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ‘ভূমিকা, প্রসঙ্গ ও উপসংহার’—আলাদা প্যারা করে লিখুন।

⬤ চিত্র সব সময় পেনসিল দিয়ে আঁকা উচিত।

⬤ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে রাখা ভালো। এর মধ্য দিয়ে সময় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় লেখা সহজ হবে এবং খাতায় অহেতুক কাটাকাটি করার সম্ভাবনাও কমে যাবে। আর কোনো শব্দ নিতান্তই কাটতে হলে, সে ক্ষেত্রে এক দাগে কেটে দিতে হবে।

⬤ লেখার সময় লাইন আঁকাবাঁকা না হওয়াই ভালো। পাশাপাশি লেখার সময় অক্ষরের আকার পুরো খাতায় সমান রাখা উচিত। কোনো পৃষ্ঠায় বড়, আবার কোনো পৃষ্ঠায় ছোট আকারের লেখা দেখতে মোটেও ভালো লাগবে না।

⬤ লেখার সময় প্রতিটি শব্দ ও লাইনের মাঝে সমপরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। তাহলে খাতার উপস্থাপন সুন্দর হয়।