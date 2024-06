ইংরেজি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর ৫ কৌশল

বিশ্ব জুড়ে বহুল প্রচলিত ভাষা হওয়ায় ইংরেজি আমাদের দেশেও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস থেকেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। মাতৃভাষার মতো সাবলীল ভাবে হয়তো আমরা এ বিষয়ে ফ্রি হ্যান্ড লিখতে পারি না। তবে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে অন্তত মান সম্মত ইংরেজি লিখতে শেখা খুব জরুরি। ইংরেজি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং কৌশল নিয়ে লিখেছেন তাসনুভা চৌধুরী।

শব্দের অর্থ শিখুন

ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে ভালো করতে চাইলে শব্দ ভান্ডার মজবুত হতে হবে। শব্দ ভান্ডার মজবুত করার জন্য অর্থ ও পরিভাষাসহ প্রচুর ইংরেজি শব্দ শিখতে হবে। মানসম্মত ভাবে লেখার জন্য কিছু শব্দের অর্থ বা শব্দগুচ্ছ শিখতে হবে। যেমন: ‘ধনী গরিব নির্বিশেষে’–বাক্যটির ইংরেজি হবে ‘Irrespective of rich and poor’। পাশাপাশি ইংরেজি বাগধারা, প্রবাদ প্রবচন ও বহুল প্রচলিত নীতি বাক্যগুলো শেখা জরুরি। নইলে লেখা মান সম্মত হবে না।

ব্যাকরণ শিখুন

ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে বাক্য লেখার সময় Preposition ব্যবহার করতে হয়। তাই শুদ্ধ বাক্য লেখার জন্য Preposition ও Appropriate Preposition গুলির বাংলা অর্থ ও সাধারণ ব্যবহার শিখে নিতে হবে। ক্রিয়ার কাল সম্পর্কেও ভালো ধারণা রাখতে হবে যেন বাক্য দেখেই কোন Tense শনাক্ত করতে পারেন। যদি ‘কাল স্কুলে যাব’ বাক্যটির ইংরেজি অনুবাদ ‘I go school tomorrow’ লিখেন, তবে সেটা সঠিক নয়; এ ক্ষেত্রে ‘I will go to school tomorrow’ লিখতে হবে। এ ছাড়া বিরামচিহ্নের সঠিক ব্যবহার শেখাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পড়তে হবে

কোনো ভাষাই হুবহু ব্যাকরণের সব নিয়ম মেনে চলে না। কিছু ব্যতিক্রম ও প্রচলিত নিয়ম থাকে। এ সব ব্যতিক্রম ও প্রচলিত নিয়ম বোঝার ও শেখার জন্য বেশি বেশি ইংরেজি পড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত ইংরেজি খবরের কাগজ পড়তে পারেন। ইংরেজি সাহিত্য ও বিভিন্ন ম্যাগাজিন পড়লেও লেখার ধরন শেখা সহজ হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও বিষয়ভিত্তিক লেখা পড়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কীভাবে লিখতে, বা বলতে হয়–সে বিষয়টি শিখতে পারবেন।

লেখার ধরন

প্যারাগ্রাফ লেখার সময় যেমন এক নিয়মে লিখতে হবে, আবার প্রবন্ধ, ছড়া বা গল্প লেখার সময় ভিন্ন নিয়ম। তাই যেকোনো বিষয়ে লেখার আগে লেখার ধরন ও গঠন সম্পর্কে জানা উচিত। তথ্যভিত্তিক কোনো কিছু লেখার সময় তথ্যসহ লিখতে হবে। গল্প লেখার সময় কাহিনি আলেখ্য, সূচনা, উপসংহার, কাহিনি আবহ অনুসারে সাজিয়ে লিখতে হবে। লেখার আকার এবং প্রকার অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যেন একই ধরনের বাক্য বারবার ব্যবহার করা না হয়।

অনুশীলন

ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য অনুশীলন দারুণ কাজে দেয়। তাই নিয়মিত অনুশীলন করুন। সম্ভব হলে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে ভালো কারওর সহায়তা নিন। লেখার পর ভুলগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে প্রতিদিন অন্তত একটি বিষয়ের ওপর এক পৃষ্ঠা করে লিখবেন। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ইংরেজি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে সাবলীল হওয়া সম্ভব।