ঘরে বসেই আইইএলটিএসের প্রস্তুতি (পর্ব-১)

ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম বা আইইএলটিএস হলো একটি ইংরেজি ভাষার দক্ষতার পরীক্ষা। এ পরীক্ষা মূলত দুই ভাবে দেওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে আইইএলটিএস একাডেমিক, অন্যটি আইইএলটিএস জেনারেল পরীক্ষা। আইইএলটিএস একাডেমিক পরীক্ষা নেওয়া হয় বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য আর আইইএলটিএস জেনারেল হচ্ছে ইংরেজিভাষী কোনো দেশে কাজ করতে যেতে আগ্রহীদের জন্য। আইইএলটিএস পরীক্ষা ও এর প্রস্তুতি নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন হলি ফ্যামিলি পাবলিক কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. শরীফুল ইসলাম সোহাগ।

আইইএলটিএস পরীক্ষায় যে চারটি বিষয়ের ওপর দক্ষতা যাচাইয়ের পরীক্ষা হয়, শুরুতেই এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেওয়া জরুরি। বিষয় চারটি হচ্ছে লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং ও রাইটিং।

লিসেনিং: লিসেনিং মানে হলো ইংরেজি কথোপকথন শুনে বুঝতে পারা এবং সে অনুযায়ী নির্দেশ অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। যেমন: Note Completion, Table Completion, Map/Diagram Completion, MCQ ইত্যাদি।

কানের শ্রবণশক্তি আছে, তাই আমরা শুনি। এটি হলো হিয়ারিং (Hearing), কিন্তু শুনে ভাষা বুঝতে পারা হলো লিসেনিং।

লিসেনিং অংশে চারটি অংশ থাকে। প্রতিটি অংশে ১০টি এবং সব মিলিয়ে মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকে।

লিসেনিং টেস্ট বা পরীক্ষার সময়সীমা ৪০ (৩০+১০) মিনিট। পরের ১০ মিনিট দেওয়া হয় উত্তরগুলো প্রশ্ন বুকলেট বা পুস্তিকা থেকে উত্তর লিপিতে স্থানান্তর করার জন্য।

স্পিকিং: স্পিকিং মানে হলো সাবলীলভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারা। তবে মুখস্থ কথা বলা নয়। মজার ব্যাপার হলো, এই স্পিকিং টেস্ট বা পরীক্ষা হলো অনানুষ্ঠানিক। এ জন্য কথা বলার সময় fillers ব্যবহার করা যাবে। এই পরীক্ষার মূল পরীক্ষা (LRW) সাধারণত ২ থেকে ৩ দিন আগে বা পরে নেওয়া হয়ে থাকে।

স্পিকিং পরীক্ষার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় চারটি মার্কেটিং নির্ণায়ক অনুসরণ করে। নির্ণায়কগুলো হলো Fluency and Coherences (সাবলীলতা ও প্রাসঙ্গিকতা), Lexical Resources (শব্দ ভান্ডার), Grammatical Range and Accuracy (ব্যাকরণের পরিধি ও নির্ভুলতা), Pronunciation (উচ্চারণ)।

Fluency মানে দ্রুত কথা বলার ধারণাটি ভুল। অনেকেই না জেনে মনে করে, দ্রুত কথা বলা মানেই সাবলীলতা। তবে Fluency মানে হলো, কোনো রকম সমস্যা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারা, যেখানে প্রশ্নের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে উত্তর করতে হবে।

Lexical Resource মানে হলো বিন্যাস অনুসরণ করে সঠিক শব্দ ব্যবহার করা। এ ক্ষেত্রে Common contexual phrases & idioms ব্যবহার করতে পারলে আরও ভালো হবে।

Grammatical Range & Accuracy বলতে অবশ্যই Sentence structures, Tense, Voice, SVA, Preposition সঠিক বাক্য গঠনের নিয়ম অনুসরণ করা বোঝায়।

Pronunciation বলতে ইংরেজি সঠিক উচ্চারণ করা বোঝায়। এখানে কেউ ব্রিটিশ বা আমেরিকান ইংরেজি বলছে কি না, তা গুরুত্ব রাখে না; এমনকি ভারতীয় ইংরেজি হলেও কোনো সমস্যা নেই। লিঙ্গুইস্টিকের ভাষায় এ বিষয়টিতে বলা হয় RP=Received Pronunciation, অর্থাৎ উচ্চারণ হতে হবে বোধগম্য।

উচ্চারণ বা বাচনভঙ্গির জন্য আলাদা কোনো নম্বর বরাদ্দ নেই। যদিও সাধারণ প্রার্থীরা উচ্চারণ ও সঠিক উচ্চারণের বিষয়টি একই মনে করে।

স্পিকিং পরীক্ষার সময়সীমা ১১ থেকে ১৪ মিনিট। পরীক্ষায় মোট তিনটি অংশ থাকে। পরীক্ষক এ পরীক্ষা নেওয়ার সময় সাধারণত প্রায় ১৫টি প্রশ্ন করেন।

Part 1: About yourself (hobbies, job etc)

Part 2: Cue Card ( Free speech about the given topic)

Part 3: Long Discussion (Most Questions relate to part 2)

(রিডিং ও রাইটিং অংশের আলোচনা জানা যাবে দ্বিতীয় পর্বে।)