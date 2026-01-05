মিরাজদের হ্যাটট্রিক হার নাকি নোয়াখালীর প্রথম জয়

নিজেদের সবশেষ দুই ম্যাচের দুটিতেই বাজেভাবে হেরেছে সিলেট টাইটান্স। ঘরের মাঠে স্বাগতিক সিলেট শেষ দুই ম্যাচে রংপুর রাইডার্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে ৯ ও ৬ উইকেটে হেরেছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন সিলেট। আজ মিরাজের দল নামবে হ্যাটট্রিক হার এড়াতে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় মুখোমুখি হবে সিলেট টাইটান্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস। এবারই প্রথমবার বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালী এখন পর্যন্ত জয়শূন্য। তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে দলটি।
আজ দিনের অপর ম্যাচে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মাঠে নামবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি। বিপিএলের দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। সিডনিতে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
সিলেট-নোয়াখালী
বেলা ১টা
সরাসরি
চট্টগ্রাম-রংপুর
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
সিডনি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি সিক্সার্স-ব্রিসবেন হিট
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২