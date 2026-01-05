হোম > খেলা > অন্য খেলা

মিরাজদের হ্যাটট্রিক হার নাকি নোয়াখালীর প্রথম জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    

ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে জয়ের পর টানা দুই ম্যাচ হেরেছে সিলেট টাইটান্স। ছবি: ক্রিকইনফো

নিজেদের সবশেষ দুই ম্যাচের দুটিতেই বাজেভাবে হেরেছে সিলেট টাইটান্স। ঘরের মাঠে স্বাগতিক সিলেট শেষ দুই ম্যাচে রংপুর রাইডার্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের কাছে ৯ ও ৬ উইকেটে হেরেছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন সিলেট। আজ মিরাজের দল নামবে হ্যাটট্রিক হার এড়াতে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় মুখোমুখি হবে সিলেট টাইটান্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস। এবারই প্রথমবার বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালী এখন পর্যন্ত জয়শূন্য। তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে দলটি।

আজ দিনের অপর ম্যাচে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মাঠে নামবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি। বিপিএলের দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। সিডনিতে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

সিলেট-নোয়াখালী

বেলা ১টা

সরাসরি

চট্টগ্রাম-রংপুর

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

সিডনি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিগ ব্যাশ লিগ

সিডনি সিক্সার্স-ব্রিসবেন হিট

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

সম্পর্কিত

রাজশাহীকে টপকে আজ সবার ওপরে উঠবে কে

শুটিংয়ে অস্থিরতা: যুগ্ম সম্পাদক সাজ্জাদকে অব্যাহতি, বহিষ্কার শুটার কলি

রংপুর কি আজ পারবে ঘুরে দাঁড়াতে

ফুটসালে আছি বলে ফুটবল খেলব না, বিষয়টা এমন নয়: সাবিনা

বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ

আজই কি তবে রিশাদদের আরও কাছে ব্রিসবেন

পুরুষ দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন গৌরব-তানভীর জুটি

ফাইনালে পারলেন না জুমার-ঊর্মি

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে সোনার লড়াইয়ে বাংলাদেশের জুমার-ঊর্মি

আমিরুলদের ৬০ লাখ টাকা পুরস্কার, সমস্যার কথা বলতে চান ক্রীড়া উপদেষ্টাকে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা