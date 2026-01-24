হোম > খেলা > অন্য খেলা

জাতীয় আর্চারিতে সেরা বিমানবাহিনী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রিকার্ভ এককে সোনা জেতেন রামকৃষ্ণ সাহা। ছবি: আর্চারি ফেডারেশন

জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের এবার দেখা মিলেছে দুই জাতীয় রেকর্ডের। ১০ ইভেন্টের ফাইনালে সর্বোচ্চ পাঁচটি সোনা জিতেছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চারটি জিতেছে বিকেএসপি। বাকি একটি জেতে আনসার।

টঙ্গী স্টেডিয়ামে আজ রিকার্ভ পুরুষ এককে একই দলের সতীর্থ রাকিব মিয়াকে ৬-৫ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন রামকৃষ্ণ সাহা। মিশাদ প্রধানকে ৬-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন আব্দুর রহমান আলিফ। পদক পাওয়া তিনজনই বিমানবাহিনীর।

রিকার্ভ নারী এককে মনিরা আক্তারকে ৭-৩ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন সোনালী রায়। ব্রোঞ্জ পাওয়া সায়মা সালাহউদ্দিন ৬-২ সেট পয়েন্টে হারান তৈয়বা আক্তার।

রিকার্ভ পুরুষ দলগত ইভেন্টে লড়াইয়ে বেশ জমে উঠে। টাইব্রেকারে বিমানবাহিনীকে ৫-৪ সেট পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতে বাংলাদেশ আনসার। ব্রোঞ্জ পেয়েছে বিকেএসপি। রিকার্ভ নারী দলগত ইভেন্টেও গড়ায় টাইব্রেকারে। ৫-৪ সেট পয়েন্টে সেনাবাহিনীকে হারিয়ে সোনার হাসি হাসেন বিমানবাহিনীর আর্চাররা।

রিকার্ভ মিশ্র দলীয় ইভেন্টের ফাইনালে আর্চারি ক্লাব অফ ঢাকা মেট্রোকে ৬-০ সেট পয়েন্টে উড়িয়ে দিয়েছে বিমানবাহিনী। একই ব্যবধানে ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে আনসারকে হারায় বিকেএসপি।

কম্পাউন্ড পুরুষ এককে নাওয়াজ আহমেদ রাকিবকে ১৪৭-১৪২ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন বিকেএসপির ঐশর্য রহমান। অভিজ্ঞ হিমু বাছাড় ১৪৩-১৩৭ পয়েন্টে তরিকুল ইসলাম তৌহিদকে হারিয়ে পান ব্রোঞ্জ।

কম্পাউন্ড নারী এককে লড়াই হয়েছে বেশ। বিমানবাহিনীর বন্যা আক্তারকে ১৪৪-১৪৩ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতেন বিকেএসপির কুলছুম আক্তার মনি। কম্পাউন্ড পুরুষ ও মিশ্র দলে বিকেএসপি ও নারী দলে বিমানবাহিনী জেতে সোনা।

সম্পর্কিত

আফগানদের কাছে হারের পর কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বিপিএল ফাইনালে চট্টগ্রামের প্রতিপক্ষ হবে কে

বিশ্বকাপে জয়ের খোঁজে নামছেন পাকিস্তানের যুবারা

খই খইয়ের ডাবল, পুরুষে সেরা হৃদয়

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে নামছে শ্রীলঙ্কা

এক সপ্তাহ পর মাঠে নামছে রাজশাহী, নোয়াখালীর কী হবে

ধুঁকতে থাকা নোয়াখালী জয়ের দেখা পাবে তো বিপিএলে

সিডনিতে ইংল্যান্ডের ৩৮৪ রানের পর অস্ট্রেলিয়ার পাল্টা জবাব

মিরাজদের হ্যাটট্রিক হার নাকি নোয়াখালীর প্রথম জয়

রাজশাহীকে টপকে আজ সবার ওপরে উঠবে কে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা