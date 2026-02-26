হোম > খেলা > অন্য খেলা

জিম্বাবুয়ের কাছেও কি ধরা খাবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    

চেন্নাইয়ে আজ বাঁচা-মরার ম্যাচে ভারত খেলতে নামবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে সেমিফাইনালে ওঠা অনেক কঠিন হয়ে গেছে ভারতের জন্য। হাতে থাকা দুটি ম্যাচ জিতলেও সূর্যকুমার যাদব-অভিষেক শর্মা-জসপ্রীত বুমরাদের সেমির টিকিটের নিশ্চয়তা নেই। আজ চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ। তার আগে বিকেলে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই ম্যাচের দিকেও তাকিয়ে ভারত। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ভারত-জিম্বাবুয়ে

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

