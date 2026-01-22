হোম > খেলা > অন্য খেলা

আফগানদের কাছে হারের পর কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    

আফগানিস্তানের কাছে যুব বিশ্বকাপে আগের ম্যাচে ১৩৮ রানে হেরেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ উইন্ডিজ খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ছবি: ক্রিকইনফো

এই জয় তো এই হার—২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যাত্রাটা চলছে এভাবেই। উইন্ডহোকে ১৫ জানুয়ারি তানজানিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল উইন্ডিজ। একই মাঠে ১৮ জানুয়ারি আফগানিস্তানের কাছে ১৩৮ রানে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে উইন্ডিজ। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় উইন্ডহোকে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি টুর্নামেন্টেরও ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ

দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

এসএ২০

পার্ল রয়্যালস-জোবার্গ সুপার কিংস

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

নারী প্রিমিয়ার লিগ

গুজরাট-ইউপি ওয়ারিয়র্স

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টেনিস খেলা সরাসরি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সকাল ৬টা

সরাসরি

সনি টেন ২ ও ৫

সম্পর্কিত

বিপিএল ফাইনালে চট্টগ্রামের প্রতিপক্ষ হবে কে

বিশ্বকাপে জয়ের খোঁজে নামছেন পাকিস্তানের যুবারা

খই খইয়ের ডাবল, পুরুষে সেরা হৃদয়

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে নামছে শ্রীলঙ্কা

এক সপ্তাহ পর মাঠে নামছে রাজশাহী, নোয়াখালীর কী হবে

ধুঁকতে থাকা নোয়াখালী জয়ের দেখা পাবে তো বিপিএলে

সিডনিতে ইংল্যান্ডের ৩৮৪ রানের পর অস্ট্রেলিয়ার পাল্টা জবাব

মিরাজদের হ্যাটট্রিক হার নাকি নোয়াখালীর প্রথম জয়

রাজশাহীকে টপকে আজ সবার ওপরে উঠবে কে

শুটিংয়ে অস্থিরতা: যুগ্ম সম্পাদক সাজ্জাদকে অব্যাহতি, বহিষ্কার শুটার কলি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা