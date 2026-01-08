হোম > খেলা > অন্য খেলা

এক সপ্তাহ পর মাঠে নামছে রাজশাহী, নোয়াখালীর কী হবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

বিপিএলে আজ এক সপ্তাহ পর মাঠে নামছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ছবি: ফেসবুক

নতুন বছরের প্রথম দিনই মাঠে নেমেছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে সুপার ওভারে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছিল রাজশাহী। ঠিক এক সপ্তাহ পর আজ মাঠে নামছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সিলেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। যার মধ্যে প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে জয় হয়েছে ‘অমাবস্যার চাঁদ’। এখন পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতেই হেরেছে নোয়াখালী।

আজও বিপিএলের দুটি ম্যাচ রয়েছে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় সিলেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যাচ। বিপিএলের দুটি ম্যাচই টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি সম্প্রচার করবে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনাল-লিভারপুল ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

নোয়াখালী-রাজশাহী

বেলা ১টা

সরাসরি

সিলেট-ঢাকা

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

বিগ ব্যাশ লিগ

মেলবোর্ন স্টার্স-সিডনি সিক্সার্স

বেলা ২টা ১৫ মি, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

জোহানেসবার্গ-পার্ল

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-লিভারপুল

রাত ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সম্পর্কিত

ধুঁকতে থাকা নোয়াখালী জয়ের দেখা পাবে তো বিপিএলে

সিডনিতে ইংল্যান্ডের ৩৮৪ রানের পর অস্ট্রেলিয়ার পাল্টা জবাব

মিরাজদের হ্যাটট্রিক হার নাকি নোয়াখালীর প্রথম জয়

রাজশাহীকে টপকে আজ সবার ওপরে উঠবে কে

শুটিংয়ে অস্থিরতা: যুগ্ম সম্পাদক সাজ্জাদকে অব্যাহতি, বহিষ্কার শুটার কলি

রংপুর কি আজ পারবে ঘুরে দাঁড়াতে

ফুটসালে আছি বলে ফুটবল খেলব না, বিষয়টা এমন নয়: সাবিনা

বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ

আজই কি তবে রিশাদদের আরও কাছে ব্রিসবেন

পুরুষ দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন গৌরব-তানভীর জুটি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা