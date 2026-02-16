হোম > খেলা > অন্য খেলা

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কি আজ অঘটন ঘটাতে পারবে ইতালি

ক্রীড়া ডেস্ক    

কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে আজ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে ইতালি। ছবি: ক্রিকইনফো

১২ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল ইতালি। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ের দেখা পেল ইতালি। আজ তারা খেলতে নামবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ইংল্যান্ড-ইতালি ম্যাচ। বিশ্বকাপের আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

আফগানিস্তান-আরব আমিরাত

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ইংল্যান্ড-ইতালি

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস

