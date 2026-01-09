হোম > খেলা > অন্য খেলা

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে নামছে শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো

ডাম্বুলায় পরশু তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। একই মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। সিরিজে টিকে থাকতে এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে জিততেই হবে।

বিপিএলে আজও দুই ম্যাচ রয়েছে। দুপুরে মাঠে নামছে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। বিপিএলের দুটি ম্যাচই টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি সম্প্রচার করবে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

চট্টগ্রাম-রাজশাহী

সরাসরি

বেলা ২টা

নোয়াখালী-রংপুর

সরাসরি

সন্ধ্যা ৭টা

টি স্পোর্টস

শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

সরাসরি

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা

সনি টেন ৫

বিগ ব্যাশ

হোবার্ট-অ্যাডিলেড

সরাসরি

বেলা ২টা ১৫

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

ডারবান-সানরাইজার্স

সরাসরি

রাত সাড়ে ৯টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

