পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে নামছে শ্রীলঙ্কা

ডাম্বুলায় পরশু তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। একই মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। সিরিজে টিকে থাকতে এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে জিততেই হবে।
বিপিএলে আজও দুই ম্যাচ রয়েছে। দুপুরে মাঠে নামছে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। বিপিএলের দুটি ম্যাচই টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি সম্প্রচার করবে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সরাসরি
বেলা ২টা
নোয়াখালী-রংপুর
সরাসরি
সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
সনি টেন ৫
বিগ ব্যাশ
হোবার্ট-অ্যাডিলেড
সরাসরি
বেলা ২টা ১৫
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-সানরাইজার্স
সরাসরি
রাত সাড়ে ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১