হোম > খেলা > অন্য খেলা

বিপিএলে ফাইনালে চট্টগ্রামের প্রতিপক্ষ হবে কে

ক্রীড়া ডেস্ক    

বিপিএল ফাইনালে উঠতে হলে আজ দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলতে নামবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ছবি: বিসিবি

মিরপুরে গতকাল রাতে প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালের টিকিট কেটেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। আজ চূড়ান্ত হবে ফাইনালের লাইনআপ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় মিরপুরে শুরু হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের সিলেট টাইটানস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। ভারত-নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজও শুরু হচ্ছে আজ। চ্যাম্পিয়নস লিগেরও একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ রাতে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

কোয়ালিফায়ার ২

সিলেট-রাজশাহী

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

এসএ২০

প্রিটোরিয়া-ইস্টার্ন কেপ

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিগ ব্যাশ লিগ

হোবার্ট হারিকেনস-মেলবোর্ন স্টার্স

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

প্রথম টি-টোয়েন্টি

ভারত-নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

গ্যালাতাসারাই-আতলেতিকো

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

মার্শেই-লিভারপুল

রাত ২টা

সরাসরি সনি টেন ২

কারাবাগ-এইনট্রাখট

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

স্লাভিয়া প্রাহা-বার্সেলোনা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

চেলসি-পাফোস

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

জুভেন্তাস-বেনফিকা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপে জয়ের খোঁজে নামছেন পাকিস্তানের যুবারা

খই খইয়ের ডাবল, পুরুষে সেরা হৃদয়

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে নামছে শ্রীলঙ্কা

এক সপ্তাহ পর মাঠে নামছে রাজশাহী, নোয়াখালীর কী হবে

ধুঁকতে থাকা নোয়াখালী জয়ের দেখা পাবে তো বিপিএলে

সিডনিতে ইংল্যান্ডের ৩৮৪ রানের পর অস্ট্রেলিয়ার পাল্টা জবাব

মিরাজদের হ্যাটট্রিক হার নাকি নোয়াখালীর প্রথম জয়

রাজশাহীকে টপকে আজ সবার ওপরে উঠবে কে

শুটিংয়ে অস্থিরতা: যুগ্ম সম্পাদক সাজ্জাদকে অব্যাহতি, বহিষ্কার শুটার কলি

রংপুর কি আজ পারবে ঘুরে দাঁড়াতে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা