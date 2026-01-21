বিপিএলে ফাইনালে চট্টগ্রামের প্রতিপক্ষ হবে কে

মিরপুরে গতকাল রাতে প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালের টিকিট কেটেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। আজ চূড়ান্ত হবে ফাইনালের লাইনআপ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় মিরপুরে শুরু হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের সিলেট টাইটানস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। ভারত-নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজও শুরু হচ্ছে আজ। চ্যাম্পিয়নস লিগেরও একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ রাতে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
কোয়ালিফায়ার ২
সিলেট-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
এসএ২০
প্রিটোরিয়া-ইস্টার্ন কেপ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
বিগ ব্যাশ লিগ
হোবার্ট হারিকেনস-মেলবোর্ন স্টার্স
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
প্রথম টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গ্যালাতাসারাই-আতলেতিকো
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
মার্শেই-লিভারপুল
রাত ২টা
সরাসরি সনি টেন ২
কারাবাগ-এইনট্রাখট
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
স্লাভিয়া প্রাহা-বার্সেলোনা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
চেলসি-পাফোস
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
জুভেন্তাস-বেনফিকা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ