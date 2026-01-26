হোম > খেলা > অন্য খেলা

বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

দুর্দান্ত বোলিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ২০০ রানের মধ্যে বেঁধে ফেলল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষে আজ শুরু বাংলাদেশের সুপার সিক্স পর্ব। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্স ম্যাচ। ম্যাচটি র‍্যাবিটহোল অ্যাপ ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট টু সরাসরি সম্প্রচার করবে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ–ইংল্যান্ড
সরাসরি

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

র‍্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা

সরাসরি

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ডব্লিউপিএল

মুম্বাই-বেঙ্গালুরু

সরাসরি

রাত ৮টা

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন-লিডস

সরাসরি

রাত ২টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টেনিস খেলা সরাসরি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সরাসরি

সকাল ৬টা

সনি টেন ২ ও ৫

