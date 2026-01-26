বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষে আজ শুরু বাংলাদেশের সুপার সিক্স পর্ব। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্স ম্যাচ। ম্যাচটি র্যাবিটহোল অ্যাপ ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট টু সরাসরি সম্প্রচার করবে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ–ইংল্যান্ড
সরাসরি
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
র্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ডব্লিউপিএল
মুম্বাই-বেঙ্গালুরু
সরাসরি
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-লিডস
সরাসরি
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সরাসরি
সকাল ৬টা
সনি টেন ২ ও ৫