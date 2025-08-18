বাংলাদেশের মতো একই সমস্যায় ভারতও

নেপাল ম্যাচ সামনে রেখে চলছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্যাম্প। কিন্তু এখনো পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড অনুশীলনে পাননি কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বসুন্ধরা কিংস। চোটে পড়ার ঝুঁকির কারণ দেখিয়ে জাতীয় দলে ডাক পাওয়া নিজেদের ১০ ফুটবলারকে ছাড়পত্র দেয়নি তারা। এ নিয়ে বাফুফে ও বসুন্ধরা কিংসের মধ্যে চলছে চিঠি চালাচালি। বাংলাদেশের মতো এবার একই সমস্যায় পড়েছে ভারতও।
নতুন কোচ খালিদ জামিলের অধীনে ভারত খেলবে মধ্য এশিয়ান ফুটবল কাপে। তা সামনে রেখে অনুশীলন শুরু করেছে তারা। কিন্তু পাচ্ছে না মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের সাত ফুটবলারকে। বসুন্ধরার মতো চোটের ঝুঁকির কারণ দেখিয়েছে মোহনবাগানও।
ভারতে লিগ এবার শুরু হবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। গতকাল ডুরান্ড কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্ট বেঙ্গলের কাছে ২-১ গোলে হেরে শেষ আট থেকে বিদায় নেয় তারা। এরপরই ধারণা করা হচ্ছিল, জাতীয় দলে ডাক পাওয়া ফুটবলারদের ছেড়ে দেবে ক্লাবটি। বরং গুরুত্ব দিচ্ছে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু টুর্নামেন্টকে। ‘সি’ গ্রুপে তাদের সঙ্গী ইরানের সেপেহান এসসি, জর্ডানের আল হুসেইন এসসি ও তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফসি।
প্রথম ম্যাচে ১৬ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে আহালের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। এর আগে কোনো ফুটবলার চোটে পড়লে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বে তারা। গত মৌসুমে জাতীয় দলের ক্যাম্প থেকে সাহাল আবদুল সামাদ ও মানবীর সিং ফিরেছিলেন চোট নিয়ে। এর পুনরাবৃত্তি চায় না মোহনবাগান। শুধু জাতীয় দল নয়, অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের জন্যও চার ফুটবলার এখন পর্যন্ত ছাড়েনি তারা।
২৯ আগস্ট তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানে শুরু হবে মধ্য এশিয়ান ফুটবল কাপ। ভারত সেখানে খেলবে অতিথি দল হিসেবে। ‘বি’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ তাজিকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান।