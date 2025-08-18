মোরসালিনকে ছাড়াই নামছে বাংলাদেশ

অনূর্ধ্ব -২৩ দল
গেমটাইমের আশায় বসুন্ধরা কিংস ছেড়ে এবার আবাহনীতে যোগ দিয়েছেন শেখ মোরসালিন। আকাশি-নীল জার্সিতে অভিষেকও হয়েছে তাঁর। যদিও সেই ম্যাচে কিরগিজ ক্লাব মুরাস ইউনাইটেডের বিপক্ষে জেতেনি আবাহনী।
মোরসালিন চেষ্টা করেছেন নিজের সেরাটা দেওয়ার। খেলতে গিয়ে চোটেও পড়েছেন তিনি। বাহরাইন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে তাই খেলতে পারবেন না এই মিডফিল্ডার। এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে বাহরাইনে ১২ দিনের ক্যাম্প করছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ক্যাম্পের ফাঁকে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা। একটি আজ, পরেরটি ২২ আগস্ট।
রুদ্ধদ্বার ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় বিএফএ ফুটবল মাঠে। বড় সুযোগ হিসেবে দেখে কোচ সাইফুল বারী টিটু বলেন, ‘সম্ভবত বাহারাইনের মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে খেলা আমাদের জন্য বড় সুযোগ। এ দুটো ম্যাচের মাধ্যমে দলের শক্তিমত্তা, রসায়ন ও কম্বিনেশন তৈরি করতে চাচ্ছি।’
মোরসালিনের না থাকা নিয়ে টিটুর ভাষ্য, ‘মোরসালিন সম্ভবত এ ম্যাচ খেলবে না। এফসি চ্যালেঞ্জের আবাহনীর ম্যাচ থেকে ওর একটু চোট ছিল। টিমের অন্যরাও থাকবে।’
সম্প্রতি মেয়েদের জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দল বাছাই পেরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে। যা ছেলেদের ওপর চাপ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে বলা যায়। জাতীয় পর্যায়ে একবারই এশিয়ান কাপে খেলেছে বাংলাদেশ। তাও ১৯৮০ সালে। অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়ে কখনো সে স্বাদ পায়নি।
বাছাই খেলতে বাংলাদেশ সেপ্টেম্বরে যাবে ভিয়েতনামে। সেখানে স্বাগতিক ভিয়েতনাম ছাড়াও প্রতিপক্ষ ইয়েমেন ও সিঙ্গাপুর। সব দলই র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে বাংলাদেশের চেয়ে। বাছাইয়ের আগে দলকে যাচাই করে দেখতে চান টিটু, ‘আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে দলের শক্তি, প্রতিটি বিভাগে যাচাই করার। যাতে ভালোভাবে পরীক্ষিত হই আমরা। সেটা হলে আমাদের ফলাফল ভালো হবে। এখান থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতা আমাদের সাহায্য করবে। এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের ওপরে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।’
বাহরাইনে বাংলাদেশ দলকে লড়াই করতে আবহওয়ার সঙ্গে। তপ্ত গরমের কারণে রাতে করতে হচ্ছে অনুশীলন। ডিফেন্ডার শাকিল আহাদ তপু তুলে ধরেন সে সমস্যার কথা, ‘আমাদের দলের প্রস্তুতি অনেক ভালো। এখানে আবহাওয়ার অনেক সমস্যা ছিল। তিন-চার দিনের অনুশীলনে আমরা মানিয়ে নিয়েছি। তো আশা করি, আমাদের কালকে একটা ভালো রেজাল্ট হবে।’
বাহরাইনে থাকার কথা ছিল কিউবা মিচেলের। ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে ছাড়পত্র দেয়নি বসুন্ধরা কিংস। তিনি না থাকলেও আরও দুই প্রবাসী তানিল শালিক ও জায়ান আহমেদ কেমন করেন, সে দিকে নজর আছে সমর্থকদের।