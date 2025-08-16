লিভারপুলের নাটকীয় জয়ে বর্ণবাদ বিতর্ক

‘রুত, দিনিস, দুয়ার্তে, মাতিলদা—অ্যানফিল্ড সব সময় তোমাদের ঘর হয়ে থাকবে। তোমরা কখনো একা হাঁটবে না।’
নামগুলো শুনে হয়তো অপরিচিত মনে হবে। তবে আপনি যদি লিভারপুলের ভক্ত হন, তাহলে এতক্ষণে হৃদয় নেড়ে যাওয়ার কথা, দিয়োগো জোতাকে আবার মনে পড়ার কথা। সড়ক দুর্ঘটনায় গত মাসে অকালপ্রয়াত পর্তুগিজ ফুটবলারকে হারানোর শোক নিয়ে গতকাল প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামে লিভারপুল। ঘরের মাঠে জোতার স্মরণে বড় ব্যানার নিয়ে এসে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটান অলরেড ভক্তরা। কিক অফের আগে পালন করা হয় এক মিনিট নীরবতা।
শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে লিভারপুলের শুরুটা হয়েছে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ৪-২ গোলের জয় দিয়ে। স্কোরলাইন দেখে বোঝার উপায় নেই ম্যাচে নাটকীয়তা ছড়িয়েছে কতটা। ছিল বর্ণবাদী বিতর্কও, সেই মন্তব্যের জবাব ছিল মনে রাখার মতো।
অ্যানফিল্ডে শুরু থেকে বোর্নমাউথের ওপর চড়াও হয় লিভারপুল। বোর্নমাউথও প্রতিরোধ দেখাচ্ছিল বেশ ভালোভাবে। ম্যাচের দৃশ্যপটে হঠাৎ পরিবর্তন আসে ২৮ মিনিটে। হঠাৎই খেলা বন্ধ করেন রেফারি। ডাগ আউটের কাছে এসে দুই দলের কোচের সঙ্গে করেন আলোচনা। পরে জানা যায়, গ্যালারি থেকে বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন বোর্নমাউথ ফরোয়ার্ড আন্তোয়ান সেমেনিও। সেই অভিযোগ তিনি করেন রেফারির কাছে।
এরপর বোর্নমাউথ যেন কিছুটা পথ হারাল। ৩৭ মিনিটে আলেক্সিস মাক আলিস্তারের বাড়ানো বলে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন উগো একিতিকে। প্রিমিয়ার লিগে অভিষেকে আলো ছড়ানোর কাজটা পরেও ধরে রাখেন এই ফ্রেঞ্চ ফরোয়ার্ড। বিরতির পর ৪৯ মিনিটে তাঁর অ্যাসিস্টে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কোডি গাকপো।
নতুন মৌসুমের শুরুটা সহজ জয় দিয়ে করতে যাচ্ছে লিভারপুল—এমনটা মনে হচ্ছিল তাতে। কিন্তু কে জানত সেমেনিও তাঁর জবাবটা জমিয়ে রেখেছেন এভাবে! ৬৪ মিনিটে আলিসন বেকারকে বোকা বানিয়ে ব্যবধান কমান তিনি। ১২ মিনিটের ব্যবধানে নিজের দ্বিতীয় গোলের দেখাও পেয়ে যান। মাঝমাঠ থেকে বল পেয়ে একক নৈপুণ্যে বোর্নমাউথকে সমতায় ফেরান এই ফরোয়ার্ড। অ্যানফিল্ডে তখন পিনপতন নীরবতা।
৮৮ মিনিটে অলরেড সমর্থকদের দুশ্চিন্তা কাটান বদলি নামা ফেদেরিকো কিয়েসা। প্রিমিয়ার লিগের শুরুর ম্যাচ আর মোহামেদ সালাহ গোল পাবেন না, তা কী করে হয়। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে দারুণ এক থ্রিলারের ইতি টানেন তিনি। ৯ মৌসুমের ৮টিতেই লিগের প্রথম ম্যাচে গোলের দেখা পেয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। ১০ গোল নিয়ে আছেন সবার ওপরেও।
এমন এক ম্যাচের পরিবেশ কিনা নষ্ট হলো বর্ণবাদের কারণে। ম্যাচ শেষে ইনস্টাগ্রামে সেমেওনি লেখেন, ‘কবে এসব বন্ধ হবে?’ লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেন, ‘ক্লাব পরিষ্কার এক বিবৃতি দিয়েছে। আমরা ফুটবলে এসব চাই না। চাই না স্টেডিয়ামে এমন ঘটনা ঘটুক। বিশেষ করে অ্যানফিল্ডে তো নয়ই।’