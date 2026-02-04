আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা রীতিমতো উড়ছে। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে সবশেষ ১৭ ম্যাচের ১৬টিতেই জিতেছে কাতালানরা। উড়তে থাকা বার্সার সামনে এখন আরও এক টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার হাতছানি। স্প্যানিশ সুপার কাপের পর আরেক ঘরোয়া টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।
জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে ১১ জানুয়ারি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা জিতেছিল বার্সেলোনা। এক মাস পর আরও এক টুর্নামেন্টের ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সা। কোপা দেল রের কোয়ার্টার ফাইনালে গত রাতে আলবেসেতের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় পেয়েছে বার্সেলোনা।
কোপা দেল রের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা বার্সেলোনার সামনে এখন এই টুর্নামেন্টের ৪৪তম ফাইনাল খেলার হাতছানি। দ্বিতীয় বিভাগের দল আলবেসেতের বিপক্ষে ৩৯ ও ৫৬ মিনিটে বার্সেলোনার গোল দুটি করেছেন লামিনে ইয়ামাল ও রোনালড আরাউহো। যেখানে ইয়ামালের গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং আর আরাউহোকে গোল করতে সহায়তা করেছেন রাশফোর্ড। শেষের দিকে (৮৭ মিনিটে) আলবেসেতে ডিফেন্ডার গোল করে শুধু ব্যবধানই কমাতে পেরেছেন। সেমি নিশ্চিতের পর বার্সা কোচ হ্যানসি ফ্লিক বলেন, ‘সেমিফাইনালে উঠেছি। তাতে আমরা ভীষণ খুশি। এই জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল।’
এর আগে ৪৩ বার কোপা দেল রের ফাইনালে উঠে ৩২ বার শিরোপা জিতেছে বার্সেলোনা। সবশেষ ২০২৪-২৫ মৌসুমের কোপা দেল রের শিরোপা বার্সা জিতেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে। আর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে গত রাতে ইএফএল কাপের দ্বিতীয় লেগে চেলসিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৭ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেছেন আর্সেনাল ফরোয়ার্ড কাই হ্যাভার্টজ। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ গোলের জয়ে ইএফএল কাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে আর্সেনাল। তাতে ৯ বার ইএফএল কাপের ফাইনালে উঠল আর্সেনাল। এর আগের আটবারের মধ্যে মাত্র দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গানার্সরা।