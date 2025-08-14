হোম > খেলা > ফুটবল

নাটকীয় জয়ে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

ক্রীড়া ডেস্ক    

উয়েফা সুপার কাপে প্রথম শিরোপা জয়ের পর পিএসজির উদযাপন। ছবি: এএফপি

শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ যদি রোমাঞ্চ না ছড়ায় তাহলে সেই ম্যাচ নিয়ে মজাই বা কী থাকে! উদিনেসের ব্লু এনার্জি স্টেডিয়ামে গত রাতে সুপার কাপের প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)-টটেনহাম ফাইনালটা ছিল রোমাঞ্চে ভরপুর। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে ২০২৫ সুপার কাপের শিরোপা জিতল পিএসজি।

ব্লু এনার্জি স্টেডিয়ামে গত রাতে যে জিতত, সেই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হতো উয়েফা সুপার কাপে। পিএসজি-টটেনহাম ফাইনালেও লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। মূল ম্যাচ ড্র হয়েছে ২-২ গোলে। পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ গোলে জিতে ২০২৫ উয়েফা সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো প্যারিসিয়ানরা।

নতুন কোচ টমাস ফ্রাঙ্কের অধীনে টটেনহাম প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচটা খেলেছে ফাইনালেই। সুপার কাপের ফাইনালে গত রাতে প্রথম গোলটা করেছে ফ্রাঙ্কের দলই। ৩৯ মিনিটে ডিফেন্ডার মিকি ফন দে ফেন গোল করে টটেনহামকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে স্পার্সরা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর দ্রুত এগিয়ে যায় টটেনহাম। ৪৮ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন ক্রিস্টিয়ানো রোমেরো। পেদ্রো পোরোর ফ্রি কিকের পাস রিসিভ করে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার ক্রিস্টিয়ান রোমেরো।

৮৪ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচে টটেনহাম ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। স্পার্সদের হাতে ভক্ত-সমর্থকদের অনেকেই যে প্রথম সুপার কাপের শিরোপা দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু নাটকীয়তার যে তখনো অনেক বাকি। ৮৫ মিনিটে গোল করে ব্যবধান পিএসজির মিডফিল্ডার লি কাং–ইন। ভিতিনিয়ার পাস রিসিভ করে লক্ষ্যভেদ করেন কাং-ইন। ৬৮ মিনিটে ওয়ারেন জায়ের এমেরির বদলি হিসেবে নামেন কাং-ইন। ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজা যখন সময়ের অপেক্ষা, তখন জমে ওঠে খেলা। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৪ মিনিটে উসমান দেম্বেলের অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন গনসালো রামোস।

মূল ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হওয়ার পর গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। পিএসজি গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়ের মূল ম্যাচে গোল হজমের পর টাইব্রেকারে ছিলেন অতি সতর্ক। যদিও পেনাল্টি শুটআউটে শুরুটা ভালো হয়নি পিএসজির। ভিতিনিয়া শট নিতে গিয়ে বল পোস্টের বাইরে মারেন। এদিকে টটেনহামের ডমিনিক সোলাঙ্কি, রদ্রিগো বেনটাঙ্কুর দুটি গোল করে ফেলেছেন। এখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ানো শুরু পিএসজির। টটেনহামের মিকি ফন দে ফেনের শট প্রতিহত করেন পিএসজি গোলরক্ষক শেভালিয়ের। এরপর পোস্টের বাইরে শট করেন টটেনহাম ফরোয়ার্ড ম্যাথিস টেল। এদিকে পিএসজির রামোস, উসমান দেম্বেলে ও লি কাং গোল করেছেন। প্যারিসিয়ানদের শিরোপা নির্ধারণী শটটা করেছেন নুনো মেন্দেজ।

সুপার কাপ জিতে গত রাতে পিএসজি এ বছর দ্বিতীয় প্রথমের ঘটনা ঘটাল। এর আগে গত ৩১ মে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল প্যারিসিয়ানরা। ইন্টার মিলানকে সেবার ৫-০ গোলে হারিয়েছিল পিএসজি।

