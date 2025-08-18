লজ্জাজনক হারের পর নেইমারদের কোচ বরখাস্ত, লজ্জিত নেইমারও

সান্তোস গোলরক্ষক গ্যাব্রিয়েল ব্রাজাও আজ বেশ অসহায় হয়ে পড়লেন। ভাস্কো দা গামার আক্রমণ ঠেকানোর যে কোনো উপায়ই তাঁর জানা ছিল না। নেইমারের সান্তোস রীতিমতো নাকানিচুবানি খেয়েছে। বাজে হারের পর সান্তোসের কোচ ক্লেবার হাভিয়েরকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে ব্রাজিলিয়ান লিগ সিরি ‘আ’ তে মুখোমুখি হয়েছে সান্তোস-ভাস্কো দা গামা। মরুম্বিস স্টেডিয়ামে সান্তোসকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে সান্তোস। লজ্জাজনক হারের কিছুক্ষণ পরই প্রধান কোচ হাভিয়েরকে বরখাস্ত করার কথা নিশ্চিত করেছে সান্তোস ক্লাব। এদিকে হারের পর নিজের আবেগ যেন সামলাতেই পারছিলেন না নেইমার। সতীর্থরা এসে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও ব্রাজিল ফরোয়ার্ড তখনই কাঁদতে শুরু করলেন। ম্যাচ শেষে নেইমার বলেন, ‘আমি লজ্জিত। নিজেদের পারফরম্যান্সে বেশ হতাশ। সহিংসতা বাদ দিয়ে সমর্থকেরা প্রতিবাদ করতে পারবেন। গালি দেওয়া, অপমান করার অধিকারও তাঁদের আছে।’
ভাস্কো দা গামার কাছে ৬-০ গোলে হারটাই নেইমারের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় হার। এর আগে দুইবারই তিনি ৪-০ গোলে হারের স্বাদ পেয়েছিলেন। ২০১১ সালে ক্লাব বিশ্বকাপে বার্সেলোনার বিপক্ষে হেরেছিলেন নেইমার। তখন তিনি খেলেছিলেন সান্তোসের হয়ে। ২০১৭ সালে বার্সার হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে ফের ৪-০ গোলে হারের স্বাদ পেয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড। এবার তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল পিএসজি।
ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের দুঃখ ভোলা তো এত সহজ নয়। নেইমারের কণ্ঠেও বারবার ঝরেছে ৬-০ গোলে হারের তীব্র হাহাকার। ম্যাচ শেষে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড বলেন, ‘চরম লজ্জাজনক অনুভূতি এটা। এমনটা জীবনে কখনো হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত ঘটল এবার। পুরো ব্যাপারটাই ছিল একেবারে জঘন্য।’
নেইমারের দল সান্তোসের বিপক্ষে আজ প্রথমার্ধে এক গোল দেয় ভাস্কো দা গামা। ১৮ মিনিটে গোলটি করেন ভাস্কো দা গামার ডিফেন্ডার লুকাস পিলটন। দ্বিতীয়ার্ধেই গোলের বন্যা বইয়ে দেয় দলটি। ভাস্কো দা গামার ৬ গোলের মধ্যে জোড়া গোল করেন ফিলিপ কুতিনহো। ৫৪ ও ৬২ মিনিটে তিনি গোল দুটি করেছেন। পিলটনের মতো একটি করে গোল করেন ডেভিড কোরেয়া দা ফনসেকা, রায়ান ও দানিলো নেভেস। ৬০ মিনিটে রায়ান গোল করেন পেনাল্টি থেকে।
৬-০ গোলের জয়ে অবনমন অঞ্চল থেকে ওপরে উঠে এসেছে ভাস্কো দা গামা। ১৮ ম্যাচে ৫ জয়, ৪ ড্র ও ৯ হারে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে এখন দলটি। তাদের ঠিক ওপরেই সান্তোস। নেইমারদের দলের পয়েন্ট ২১ পয়েন্ট। তারা খেলেছে ১৯ ম্যাচ।