আলোনসোর নতুন রিয়াল চ্যালেঞ্জ, ইয়ামালের কাঁধে দায়িত্বের ভার

ইউরোপিয়ান ফুটবলে নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার তোড়জোড় চলছে। ১৫ আগস্ট থেকে পর্দা উঠবে লা লিগার ৯৫তম মৌসুমের। বার্সেলোনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। জাবি আলোনসোকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখা রিয়াল মাদ্রিদও চায় আধিপত্য ফেরাতে। সব মিলিয়ে নতুন মৌসুমে লা লিগায় ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা বিষয়াদি নিয়েই এই উপস্থাপনা:
আলোনসোর চ্যালেঞ্জ
কার্লো আনচেলত্তির রিয়াল মাদ্রিদ গত মৌসুমে বার্সেলোনার সামনে পাত্তাই পায়নি। লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপ মিলিয়ে হেরেছে চার ম্যাচে। ইতালিয়ান কোচের জায়গায় এবার দায়িত্ব নিয়েছেন রিয়ালেরই সাবেক মিডফিল্ডার জাবি আলোনসো। স্কোয়াডে কিলিয়ান এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের মতো অনেক তারকা থাকা সত্ত্বেও দলকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁর অনেক কাজ করা বাকি।
ক্লাব বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে পিএসজির কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল রিয়াল। এই টুর্নামেন্ট ফুটবলারদের ক্লান্তি ও প্রস্তুতিতে কেমন প্রভাব ফেলে, তাও দেখার বিষয়। গত মৌসুমে রক্ষণ বেশ ভুগিয়েছে রিয়ালকে। সে ঘাটতি পূরণে আনা হয়েছে ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ড ও ডিন হুইসেনকে। এ ছাড়া চোট কাটিয়ে লম্বা সময় পর ফিরেছেন দানি কারভাহাল। লুকা মদ্রিচের বিদায়, কাঁধের অস্ত্রোপচারের কারণে জুড বেলিংহামের অক্টোবর পর্যন্ত না থাকা ও এদুয়ার্দ কামাভিঙ্গার চোটে পড়া—সব মিলিয়ে মিডফিল্ড নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে আলোনসোকে।
ইয়ামালের কাঁধে দশের বোঝা
বার্সেলোনার আক্রমণভাগ গত মৌসুমে সত্যিকার অর্থেই ছিল আক্রমণাত্মক। প্রতিপক্ষের রক্ষণে রীতিমতো কাঁপুনি ধরিয়েছে তারা। তাতে বড় অবদান লামিন ইয়ামালের। গত মাসে ১৮-তে পা দেওয়া এই উইঙ্গার ইতিমধ্যে বার্সার হয়ে খেলে ফেলেছেন ১০০-এর বেশি ম্যাচ। হয়ে উঠেছেন দলের সবচেয়ে বড় তারকা!
নতুন মৌসুম সামনে রেখে ইয়ামালের কাঁধে ১০ নম্বর জার্সির ভার। রোনালদিনহো, লিওনেল মেসির উত্তরসূরি হওয়ার ভার সামলাতে পারবেন তো তিনি? শিরোপা ধরে রাখতে ইয়ামালের ছন্দে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিকের কাছে। দুই মৌসুম পর ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে ফিরতে যাচ্ছে কাতালানরা। ফেরার মৌসুমটা স্মরণীয় করে রাখতে এবারও চ্যাম্পিয়নস লিগ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখছে তারা।
ইয়ামাল ধারাবাহিকভাবে জ্বলে উঠলে ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে স্পেন। অল্প বয়সে ইয়ামালের ওপর খুব বেশি বোঝা চাপিয়ে দিত চান না তিনি। সেজন্য সুযোগ বুঝে হয়তো খেলাবেন মার্কাস রাশফোর্ডকে। আর রাফিনিয়া ও রবের্ত লেভানদোভস্কি তো আছেনই।
আতলেতিকোর পালাবদল
গত মৌসুমটা লা লিগায় বাজেভাবে শেষ করেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ক্লাব বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে তাদের বিদায় বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। তাই দলবদলে দৌড়ঝাঁপ করতে হতো ক্লাবটিকে।
মিডফিল্ডে শক্তি বাড়াতে ভিয়ারিয়াল থেকে আলেক্স বায়েনা, রিয়াল বেতিস থেকে জনি কার্দোসোকে নিয়েছে তারা। নাপোলির হয়ে সিরি আ জেতা রাসপাদোরিও পাড়ি জমিয়েছেন স্প্যানিশ ক্লাবটিতে। দীর্ঘদিনের সৈনিক আনহেল কোরেয়া, রদ্রিগো দে পল, সাউল নিগেসরা অবশ্য চলে গেছেন।
আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে ইউরোপের অন্য কোচদের তুলনায় সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পান। তবু তাঁর অধীনে আতলেতিকো গত এক দশকে কেবল তিনটি শিরোপা জিতেছে—২০২১ সালে লা লিগা, ২০১৮ সালে ইউরোপা লিগ ও উয়েফা সুপার কাপ। শক্তিশালী স্কোয়াড নিয়ে এবার সফলতা এনে দিতে না পারলে প্রশ্ন উঠতেই পারে সিমিওনে আদৌ তার হাইপের যোগ্য।
কাসোরলার ফেরা
২২ বছর আগে লা লিগায় অভিষেক হয় সান্তি কাসোরলার। স্পেনের হয়ে ৮১ ম্যাচ খেলা এই মিডফিল্ডারের কাছে বয়স যেন একটি সংখ্যা। গত মৌসুম শেষে ভাবা হয়েছিল অবসরে যাবেন। কিন্তু ২৪ বছর পর শৈশবের ক্লাব রিয়াল ওভিয়েদোকে লা লিগায় তুলে শীর্ষে ফুটবলে নতুন করে খেলার স্বাদ কেনই বা হারাতে চাইবেন।
ওভিয়েদোর উত্থানের পেছনে বড় অবদান রেখেছেন ৪০ বছর বয়সী কাসোরলা। ২০২৩ সালে ক্লাবটিতে ফিরে বিনা পারিশ্রমিকে খেলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, সামান্য হলেও পারিশ্রমিক নিতে হয়েছে তাঁকে। লা লিগায় প্রথম ম্যাচে ওভিয়েদো খেলবে কাসোরলারই সাবেক ক্লাব ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে। লা লিগায় এবার কাসোরলা সেভাবে প্রভাব রাখতে পারবেন কি না, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। তবে ২০০৮-১২ ইউরোজয়ী মিডফিল্ডারের বিদায়টা সুন্দর হবে, এতটুকু বলাই যায়।
নতুন শুরু
গত মৌসুমের ব্যর্থতা ভুলে নতুন মৌসুমে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় নতুন কোচ নিয়োগ দিয়েছে রিয়াল সোসিয়েদাদ ও সেভিয়া। সোসিয়েদাদে সাত বছরের দায়িত্ব শেষে পদত্যাগ করেন ইমানোল আলগুয়াচিল। তাঁর জায়গায় আনা হয়েছে সের্গিও ফ্রান্সিসকোকে। গত মৌসুমে ১৭-তে থেকে শেষ করা সেভিয়া ডাগআউটের দায়িত্ব দিয়েছে মাতিয়াস আলমেইদাকে। দুটো ক্লাবই একসময় স্পেনে দেখিয়েছে আধিপত্য। কিন্তু সেই উজ্জ্বলতা যেন হারাতে বসেছে।