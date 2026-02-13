মেয়েদের লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ঋতুপর্ণারা

প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য ড্র। শিরোপা নিশ্চিতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তবু না জিতলে কি আর আনন্দ পূর্ণতা পায়? রাজশাহী স্টারস তাই অপূর্ণ কিছুই রাখল না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৩-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী। ১০ ম্যাচের ১০টিতেই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা।
কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আজ মাঠে গড়ায় শেষ রাউন্ডের খেলা। ৫ ম্যাচের প্রথমটি বাদে বাকিগুলো নিয়মরক্ষার। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৪৭ মিনিটে সৌরভী আকন্দ প্রীতির পাস থেকে রাজশাহীকে এগিয়ে দেন আলপি আক্তার।
৫৮ মিনিটে ঋতুপর্ণা চাকমার ক্রসে দারুণ ভলিতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন শাহেদা আক্তার রিপা। ৮৭ মিনিটে শাহেদা আক্তার রিপার বাড়ানো ক্রস আলপির মাথা ছুঁয়ে আশ্রয় নেয় ঋতুপর্ণার কাছে। বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে জাল খুঁজে নিতে কোনো ভুল করেননি এই ফরোয়ার্ড।
মেয়েদের লিগে এবারই প্রথম অংশ নিয়েছে রাজশাহী। আর পূর্ণ ৩০ পয়েন্ট নিয়ে প্রথমবারই পেল শিরোপার স্বাদ।