খেলোয়াড় খুঁজে বের করাই লক্ষ্য বাংলাদেশ কোচের

অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ
অপেক্ষার পালা শেষে আজ নেপালে শুরু হচ্ছে মেয়েদের সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ। ৪ দলের অংশগ্রহণে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই মাঠে নামছে বাংলাদেশ। পোখারার রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে পিটার বাটলারের দলের প্রতিপক্ষ ভুটান।
বয়সভিত্তিক সাফের এই টুর্নামেন্ট হবে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে। অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান একবার করে একে অন্যের মোকাবিলা করবে। নিজেদের কোটার তিনটি করে ম্যাচ শেষে টেবিলের তিন ও চারে থাকা দল দুটি টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেবে। শীর্ষ দুই দল নামবে ফাইনালের মঞ্চে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ হবে।
বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ ২ ফেব্রুয়ারি। সেদিন ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে অর্পিতা বিশ্বাসের দল। ৪ ফেব্রুয়ারি লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ নেপাল। সব কটি ম্যাচের ভেন্যু পোখারার রঙ্গশালা স্টেডিয়াম। এবারের টুর্নামেন্টে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশ অংশ নিচ্ছে না। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপকে দেখা যাবে না এবার।
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ নারী ফুটবলের যে উত্থান, সেখানে একটি অংশজুড়ে আছে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের নাম। দলটিকে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ ওপরে উঠছে একটু একটু করে। আগামী দিনের জাতীয় দলের তারকারা উঠে আসবে বলে টিম ম্যানেজমেন্ট এবং কোচের কাছেও বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছেন অর্পিতা, রিতা, ইয়েরজান, আরফিনরা।
আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ার বসবে নারী এশিয়ান কাপের আসর। এশিয়ার সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট সামনে রেখে ঢাকায় শুরু হয়েছে ঋতুপর্ণা চাকমা, আফঈদাদের ক্যাম্প। সে ক্যাম্প ছেড়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সঙ্গে নেপালে গেছেন পিটার বাটলার। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হলেও সেটা আপাতদৃষ্টে বয়সভিত্তিক দলটির প্রতি ইংলিশ কোচের গুরুত্বকেই যেন ইঙ্গিত করছে। যেটা সাফ অনূর্ধ্ব ১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছুই বয়ে আনবে।
বাটলার অবশ্য এখনই আকাশ কুসুম ভাবনার পক্ষপাতী নন। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেয়ে বরং জাতীয় দলের জন্য ভালো খেলোয়াড় খোঁজাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে বাটলার বলেন, ‘এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিংবা মুখ্য নয়; আমি এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে সামনে জাতীয় দল ও এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ বাছাইয়ের খেলোয়াড় সন্ধান করব; যারা সামনে বড় মঞ্চে খেলতে পারে। প্রায় দুই বছর ধরে আমি যেটা চেষ্টা করছি, তা হলো বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়ন। এটা উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম।’