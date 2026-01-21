আমিও একজন মানুষ: দর্শকদের দুয়োধ্বনি নিয়ে ভিনিসিয়ুস

রিয়াল মাদ্রিদে আট বছর খেলে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অর্জন তো একেবারে কম নয়। দুইবার চ্যাম্পিয়নস লিগ, তিনবার লা লিগাসহ আরও অনেক মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছেন লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে। কিন্তু আলোর বিপরীতেই যে থাকে অন্ধকার। বাজে পারফরম্যান্সের পাশাপাশি অন্যান্য ঘটনাতেও অসংখ্যবার ভক্ত-সমর্থকদের দুয়োধ্বনির শিকার হয়েছেন তিনি।
সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত-সমর্থকদের ট্রলের শিকার ভিনিসিয়ুস তো হয়েছেই। এমনকি রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতেও মাঠে নামতেই ভক্ত-সমর্থকেরা ব্রাজিলিয়ান তারকা ফরোয়ার্ডকে ভক্ত-সমর্থকেরা অনেকবার দুয়োধ্বনি দিয়েছেন। সমালোচনার জবাব কীভাবে মাঠে দিতে হয়, সেটা তাঁর মতো ফুটবলারদের ভালোই জানা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে মোনাকোর বিপক্ষে রিয়ালের ৬-১ গোলের জয়ে তিনটি গোলে অবদান রেখেছেন ভিনিসিয়ুস। এক গোল করিয়েছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন দুই গোলে।
চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের দুর্দান্ত জয়ের পরও ভিনিসিয়ুসের কণ্ঠে ঝরেছে হাহাকার। ভক্ত-সমর্থকদের দুয়োধ্বনি যে তাঁর পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলে, রিয়ালের এই তারকা ফরোয়ার্ডের কথায় বোঝা গেছে। ম্যাচ শেষে মুভিস্টারকে ভিনি বলেছেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাবে খেলা অনেক কঠিন ব্যাপার। অনেক চাহিদাও থাকে। তবে আমিও একজন মানুষ। ঘরের মাঠে অনেক স্বচ্ছন্দে খেলতে পারি। এভাবে শিস দেওয়া হোক, সেটা চাই না। শেষ কয়েক ম্যাচে ভালোমতো খেলতে পারিনি। কারণ, ভুল করা মাত্রই আমাকে দুয়োধ্বনি দেওয়া হয়েছে।’
১১ জানুয়ারি রাতে বার্সেলোনার কাছে ৩-২ গোলে হেরে স্প্যানিশ সুপার কাপে রানার্সআপ হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শিরোপা খোয়ানোর ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই প্রধান কোচের চাকরি হারিয়েছেন জাবি আলোনসো। পরবর্তীতে গতকাল সন্ধ্যায় রিয়ালের নতুন কোচ আলভালো আরবেলোয়ার সঙ্গে আলিঙ্গন করার পর গুঞ্জন ছড়িয়েছে যে আলোনসোর বিদায়ে ভিনির ‘হাত’ আছে। তবে ভিনির দাবি, আলোনসোর বিদায়ে তাঁর কোনো অবদান নেই। মোনাকোর বিপক্ষে ৬-১ গোলে জয়ের পর ভিনি বললেন, ‘সব সময় আমি আলোচনায় থাকি। তবে মাঠের বাইরের কোনো ঘটনার সঙ্গে আমাকে জড়ানো হোক।’
৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে এখন দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। পূর্ণ ২১ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্সেনাল। গত রাতে মোনাকোর বিপক্ষে ৬-১ গোলে জয়ের ম্যাচে রিয়াল এক গোল উপহার পেয়েছে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আত্মঘাতী গোলটি করেছেন মোনাকো ডিফেন্ডার থিলো কেহেরার। রিয়ালের কিলিয়ান এমবাপ্পে করেছেন জোড়া গোল। একটি করে গোল করেছেন ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো, ভিনি ও জুড বেলিংহাম। ২০২৫-২৬ মৌসুমে রিয়ালের হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৩০ ম্যাচে ৭ গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন ১১ গোলে।