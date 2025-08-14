হামজার গোলও বাঁচাতে পারল না লেস্টারকে

শেফিল্ড ওয়েডনেজদের বিপক্ষে ১০ আগস্ট খেলেননি হামজা চৌধুরী। চ্যাম্পিয়নশিপের সেই ম্যাচে তাঁর দল লেস্টার সিটি জিতেছিল ২-১ গোলে। হাডার্সফিল্ড টাউনের ঘরের মাঠ জন স্মিথস স্টেডিয়ামে গত রাতে হামজা খেলেছেন শুরুর একাদশেই। এমনকি হাডার্সফিল্ডের বিপক্ষে গোলও করেছেন। তবু তাতে বাঁচতে পারল না লেস্টার।
জন স্মিথস স্টেডিয়ামে গত রাতে ইএফএল কাপের প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছে লেস্টার-হাডার্সফিল্ড টাউন। ম্যাচে প্রথম গোলটা আসে হামজার পা থেকেই। গতকাল রাইটব্যাক হিসেবে খেলা হামজা রক্ষণ সামলাতে পারেননি মোটেও। ২-২ গোলে ড্র হয়েছে মূল ম্যাচ। টাইব্রেকারে এরপর ৩-২ গোলে হেরে প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিল লেস্টার সিটি।
ইএফএল কাপের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে হাডার্সফিল্ড টাউনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে লেস্টার সিটি। ৬০ শতাংশ বল দখলে রেখে লেস্টার প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর নিয়েছে তিন শট। অন্যদিকে হাডার্সফিল্ড টাউনের দখলে বল ছিল ৪০ শতাংশ। লেস্টারের লক্ষ্য বরাবর হাডার্সফিল্ড টাউন করে ৬ শট। ফিনিশিং দুর্বলতা, প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে না হতেই ম্যাচে আসে প্রথম গোল। ৫৪ মিনিটে নিজেদের মধ্যে পাস বিনিময় করতে থাকেন লেস্টারের ফুটবলাররা। জটলার মধ্য থেকে দূরপাল্লার শটে লক্ষ্যভেদ করেন হামজা। তাঁর ফাউলের কারণে পেনাল্টি পেয়ে যায় হাডার্সফিল্ড টাউন। তবে ৬৫ মিনিটে হাডার্সফিল্ডের ডিওন চার্লসের ডান পায়ে নেওয়া পেনাল্টি শট প্রতিহত করেন লেস্টার গোলরক্ষক জ্যাকুব স্টোলারজিক।
সমতায় ফিরতে ১ মিনিটও লাগেনি হাডার্সফিল্ডের। ৬৫ মিনিটের সময়ই হেডে লক্ষ্যভেদ করেন দলটির মিডফিল্ডার ড্যানিয়েল ভস্ট। এখান থেকেই চলে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের খেলা। ৬৮ মিনিটে লেস্টারের দ্বিতীয় গোলটি করেন মিডফিল্ডার হ্যারি উইঙ্কস। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন স্টেফি মাভিদিদি। ৮ মিনিট পর সমতায় ফিরেছে হাডার্সফিল্ড। ৭৬ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন হাডার্সফিল্ড মিডফিল্ডার ক্যামেরন আশিয়া। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন মুরে ওয়ালেস। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৭ মিনিট পর্যন্ত খেলা হলেও ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে।
পেনাল্টি শুটআউটে প্রথম শট নিয়েছেন লেস্টার ফরোয়ার্ড জর্ডান আইয়ু। তবে তিনি গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর মতো হাডার্সফিল্ডের জো টেলর দলের প্রথম শটে গোল করতে ব্যর্থ। এরপর হাডার্সফিল্ডের গোল তিনটি করেন আলফি মে, লিও ক্যাস্টেলডাইন ও ল্যাসে সোরেনসেন। কেসি ম্যাকাটিরের গোল হাডার্সফিল্ড গোলরক্ষক লি নিকোলস ঠেকাতেই প্রথম রাউন্ডে বিদায়ঘণ্টা বেজে যায় লেস্টারের।