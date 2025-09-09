হোম > খেলা > ক্রিকেট

হংকংকে বড় লক্ষ্যই দিল আফগানিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সেদিকউল্লাহ আতাল ও ওমারজাইয়ের ফিফটিতে হংকংয়ের বিপক্ষে ১৮৮ রান তুলেছে আফগানিস্তান। ছবি: এএফপি

বড় বড় দলগুলোর বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এখন হরহামেশাই জিতে আফগানিস্তান। এই তো কদিন আগে আরব আমিরাতে শেষ হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকেও হারিয়েছে রশিদ খান-মোহাম্মদ নবিরা। সে হিসেবে হংকং তাদের কাছে ছোট এক প্রতিপক্ষই। ‘ছোট’ এই প্রতিপক্ষকে জয়ের জন্য বড় লক্ষ্যই দিয়েছে আফগানরা।

টস জিতে গতকাল আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৮৮ রান তুলেছে আফগানিস্তান। জয়ের জন্য প্রতিপক্ষকে দিয়েছে ১৮৯ রানের লক্ষ্য।

শুরুতে অবশ্য বোঝা যায়নি এত রান করবে আফগানিস্তান। ১২ রান তুলে প্রথম ওভার শুরু করা আফগানিস্তান ধাক্কা খায় তৃতীয় ওভারে। দলীয় ২৫ রানে আয়ুশ শুক্লার বলে ব্যক্তিগত ৮ রান করে ফিরে যান রহমানুল্লাহ গুরবাজ। পরের ওভারেই তাঁকে অনুস্মরণ করেন আরেক তিনে ব্যাটিংয়ে আসা ইব্রাহিম জাদরান। ব্যক্তিগত ১ রানে তিনি যখন ফিরে যান আফগানিস্তানের স্কোর ২৬/২।

এরপর তৃতীয় উইকেটে ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতালকে নিয়ে ৪১ বলে ৫১ রানের জুটি গড়েন মোহাম্মদ নবি। তাতে শুরুর বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে তারা। কিন্তু আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠার আগে নবীকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন আতিক ইকবাল। ফিরে যাওয়ার আগে ২৬ বলে ৩৩ রান করেন তিনি। ৩টি চার ও ১টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। নবি আউট হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন আতাল। ৫২ বলে খেলেন ৭৩ রানের ইনিংস। ৬টি চার ও ৩টি ছয়ে সাজানো এই ইনিংসটি তাঁর ক্যারিয়ারসেরা। এর আগে তাঁর সেরা ইনিংসটি ছিল ৬৪ রানের, যা খেলেছিলেন এশিয়া কাপের আগে তিনজাতি সিরিজে পাকিস্তানের বিপক্ষে।

ছয় নম্বরে ক্রিজে এসে ফিফটি করেছেন আজমতউল্লাহ ওমারজাই। সেদিকউল্লাহ যেখানে ফিফটি করেছেন ৪১ বলে, সেখানে ২০ বলে ফিফটি ছুঁয়ে ৫৩ রানে অপরাজিত থাকেন ওমরজাই। ২টি চার ও ৫টি ছয়ে সাজানো তাঁর ২১ বলের ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—২৫২.৩৮!

বল হাতে সবচেয়ে সফল কিঞ্চিত শাহ; ২৪ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। শুক্লাও নিয়েছেন ২ উইকেট, তবে তিনি রান দিয়েছেন ৫৪টি।

সম্পর্কিত

আচমকা অবসরের ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ভারত ফেবারিট এমন কিছু কখনোই শোনেননি ভারতীয় অধিনায়ক

এশিয়া কাপে নতুন ইতিহাস গড়তে চান লিটন

‘পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজ জয়ই এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বড় অনুপ্রেরণা’

এশিয়া কাপের ম্যাচ কবে, কোথায় জেনে নিন সূচি

এশিয়া কাপ শুরুর আগমুহূর্তে ভারতকে কড়া হুঁশিয়ারি

সাকিব-কোহলিদের উত্তরসূরি খোঁজার মঞ্চ এবারের এশিয়া কাপ

আমিরাতে কেমন উইকেটে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

শুরুতেই কন্ডিশনের চ্যালেঞ্জ লিটনদের

‘বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে সিনেমা, আকরামের নায়িকা কে’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা