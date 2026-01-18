হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারত নাকি নিউজিল্যান্ড, সিরিজ জিতবে কে

ক্রীড়া ডেস্ক    

ইন্দোরে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারত-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। ইন্দোরে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। আজ শেষ হবে বিপিএলের লিগ পর্ব। মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। একই মাঠে সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস। নোয়াখালী, ঢাকা প্লে অফের দৌড় থেকে আগেভাগে ছিটকে গেছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস

বেলা ১টা

সরাসরি

চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

তৃতীয় ওয়ানডে

ভারত-নিউজিল্যান্ড

বেলা ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

উলভারহ্যাম্পটন-নিউক্যাসল

রাত ৮টা

সরাসরি

অ্যাস্টন ভিলা-এভারটন

রাত ১০টা ৩০মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

