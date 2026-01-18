ভারত নাকি নিউজিল্যান্ড, সিরিজ জিতবে কে

ভারত-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। ইন্দোরে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। আজ শেষ হবে বিপিএলের লিগ পর্ব। মিরপুরে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। একই মাঠে সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস। নোয়াখালী, ঢাকা প্লে অফের দৌড় থেকে আগেভাগে ছিটকে গেছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
বেলা ১টা
সরাসরি
চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
তৃতীয় ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
উলভারহ্যাম্পটন-নিউক্যাসল
রাত ৮টা
সরাসরি
অ্যাস্টন ভিলা-এভারটন
রাত ১০টা ৩০মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১