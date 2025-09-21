ফর্মে যে তাওহিদ হৃদয় একেবারেই নেই, তা নয়। কিন্তু টি-টোয়েন্টি-সুলভ যে ইনিংস দরকার, সেটা তিনি খেলতে পারছিলেন না অনেক দিন ধরে। দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে করলেন বিস্ফোরক ফিফটি। ম্যাচ শেষে হৃদয় জানিয়েছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করলেও ভাগ্য সব সময় পক্ষে থাকে না।
দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার দেওয়া ১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ৬.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৬০ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ৪ নম্বরে নামা হৃদয় যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই ম্যাচে কিছু একটা করেই দেখাবেন। তৃতীয় উইকেটে সাইফ হাসান ও হৃদয় ৪৫ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন। সাইফ আউট হওয়ার পরও হৃদয় তাণ্ডব চালিয়ে গেছেন। ৩৭ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৫৮ রানের ইনিংস খেলেছেন হৃদয়। ৪ উইকেটে ম্যাচ জয়ের পর ২৪ বছর বয়সী এই ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘চেষ্টা সব সময়ই থাকে, তবে ভাগ্য এবং রিজিক হয়তো সব সময় একরকম থাকে না। বাংলাদেশের জন্য খেলি, নিজের সর্বোচ্চ এবং শেষটুকু দিয়ে হলেও মাঠে লড়াই করতে তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া সব খারাপ এবং ভালোর জন্য।’
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল প্রথম ১৩ বলে ১৪ রান করেন হৃদয়। বাংলাদেশের এই তরুণ ব্যাটার ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে দুনিথ ভেল্লালাগেকে ছক্কা মারেন ডিপ মিড উইকেট দিয়ে। হৃদয়ের সেই ছক্কা ৯৭ মিটার দূরে গিয়ে পড়েছে। বেশি তাণ্ডব তিনি চালিয়েছেন কামিন্দু মেন্ডিসের ওপর দিয়ে। ১৫তম ওভারে হৃদয় একাই নিয়েছেন ১৬ রান। দুটি চার মেরেছেন কাভার ও ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টন এলাকা দিয়ে। একটা ছক্কা মেরেছেন ডিপ স্কয়ার লেগ এলাকা দিয়ে। ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশি ব্যাটারের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ হার্শা ভোগলে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘তাওহিদ হৃদয় কতটা ভালো সে ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছি। মাঝেমধ্যে তাঁর ঝলকও দেখেছি। কিন্তু আজ সে নিজের ক্লাস দেখাল। উঁচুমানের ইনিংস।’
শ্রীলঙ্কা হৃদয়ের অবশ্য প্রিয় প্রতিপক্ষ। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ ৫৫৫ রান করেছেন লঙ্কানদের বিপক্ষে। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি মিলে ১৮ ইনিংস ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন হৃদয়। করেছেন ৫ ফিফটি। প্রিয় প্রতিপক্ষের বিপক্ষে হৃদয়ের গড় ৩৯.৬৪। ১ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়ে সুপার ফোর শুরু করা বাংলাদেশ এখন তিন দিনের বিরতি পাচ্ছে। ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ খেলবে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। লিটন দাস-হৃদয়রা সুপার ফোরের সব ম্যাচ খেলবেন দুবাইয়ে।
