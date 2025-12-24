ভারত সিরিজের দলে নিউজিল্যান্ডের একগাদা চমক, নেই উইলিয়ামসন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে ২০২৫ সালের ব্যস্ততা শেষ নিউজিল্যান্ডের। কিউইরা নতুন বছর শুরু করবে ভারত সিরিজ দিয়ে। একগাদা চমক নিয়ে ভারত সিরিজের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। ভারত সফরে সীমিত ওভারের ক্রিকেটই খেলবে কিউইরা।
নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট গত রাতে নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ ভারত সফরের ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজেরই দল ঘোষণা করেছে। দুই সিরিজের দলই ১৫ সদস্যের। যাঁদের মধ্যে ডেভন কনওয়ে, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, কাইল জেমিসন, জাকারি ফুকস, মাইকেল ব্রেসওয়েল—এই ছয় ক্রিকেটার দুই সিরিজের দলেই আছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা জেডেন লেনক্স, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক এই দুই কিউই ক্রিকেটার আছেন ওয়ানডে সিরিজের দলে। মাইকেল রে শুধু ওয়ানডে খেলবেন ভারত সিরিজে। নিউজিল্যান্ডের হয়ে কেবল দুটি টেস্টই খেলেছেন রে। তবে জানুয়ারিতে হতে যাওয়া ভারত সফরে খেলছেন না কেইন উইলিয়ামসন।
ভারত সফরে নিউজিল্যান্ডের ওয়ানডে দলকে নেতৃত্ব দেবেন মাইকেল ব্রেসওয়েল। চোটে পড়ায় মিচেল স্যান্টনার ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পারছেন না বলেই সাদা বলের এই সংস্করণে কিউইদের অধিনায়ক ব্রেসওয়েল। তবে টি-টোয়েন্টিতে সিরিজে অধিনায়কত্ব করবেন স্যান্টনার। এ বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলা উইলিয়ামসন স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে। খেলবেন না ওয়ানডে সিরিজও। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ-টোয়েন্টিতে ডারবানের সুপারজায়ান্টসের হয়ে খেলবেন এই তারকা ব্যাটার।
চোট সেরে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ফিরেছেন বেভন জ্যাকবস, টিম রবিনসন, মার্ক চ্যাপম্যান ও ম্যাট হেনরি। তবে হেনরি খেলছেন না ওয়ানডে সিরিজ। খেলবেন না। এছাড়া নাথান স্মিথ, উইলিয়াম ও’রুর্ক, ব্লেয়ার টিকনারকে চোটের কারণে ভারত সিরিজের দলে নেওয়া হয়নি। স্মিথ, টিকনার ভুগছেন পিঠের চোটে। কাঁধের চোটে পড়েছেন ও’রুর্ক। তৃতীয় সন্তানের জন্ম হবে বলে ছুটি নিয়েছেন টম লাথাম। রাচিন রবীন্দ্র, জ্যাকব ডাফিকে ওয়ানডে সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।
ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছেন আদিত্য অশোক। ২ বছর পর ফিরছেন নিউজিল্যান্ডের এই লেগস্পিনার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই ওয়ানডে ও এক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। এই তিনটি ম্যাচই খেলেছেন ২০২৩ সালে। একই বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের পর অশোককে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যায়নি। ১১, ১৪ ও ১৮ জানুয়ারি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তিন ওয়ানডে। এরপর দুই দল পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। ২১, ২৩, ২৫, ২৮ ও ৩১ জানুয়ারি হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের পাঁচ ম্যাচ।
ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ওয়ানডে দল
মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), আদিত্য অশোক, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, জশ ক্লার্কসন, ডেভন কনওয়ে, জাকারি ফুকস, মিচ হে (উইকেটরক্ষক), কাইল জেমিসন, নিক কেলি, জেডেন লেনক্স, ড্যারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, গ্লেন ফিলিপস, মাইকেল রে, উইল ইয়াং।
ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দল
মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক),মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে (উইকেটকিপার), জ্যাকব ডাফি, জাকারি ফুকস, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, বেভন জ্যাকবস, ড্যারিল মিচেল, জেমস নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, টিম রবিনসন, ইশ সোধি।