ভারত-ম্যাচ বয়কট করলেই ৪৬০ কোটি টাকার মামলা সামলাতে হবে পাকিস্তানকে

কলম্বোর প্রেমাদাসায় ১৫ ফেব্রুয়ারি হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ছবি: এএফপি

দরজায় যথন কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, তখন দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা, কত দূর যেতে পারে—এমন ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে কথাবার্তা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে দেখা যাচ্ছে অন্য রকম ঘটনা। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ মাঠে গড়ায় কি না, সেটা নিয়েই তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

বাংলাদেশকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে আইসিসি বাদ দেওয়ার পরই আলোচনায় পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বর্জন। পাকিস্তানের জিও নিউজ উর্দুর পরশু এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, পুরো বিশ্বকাপই পাকিস্তান বয়কট করতে পারে। এমনকি শুধু ভারতের বিপক্ষে ম্যাচও সালমান আলী আগা-বাবর আজমরা বর্জন করতে পারেন বলে পাকিস্তানি সেই সংবাদমাধ্যমই আরেক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল। ঠিক তার পরের দিন (গতকাল) যে খবর ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রচার হয়েছে, তাতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ঘুম উড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। ইকোনমিক টাইমসের গতকালের প্রতিবেদনে জানা গেছে, ভারত ম্যাচ বয়কট করলে পিসিবির ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের মামলা সামলাতে হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৪৬০ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে তিন বার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। মাঠের পারফরম্যান্সের চেয়ে অন্যান্য কারণেই মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্ট ছিল আলোচিত-সমালোচিত। তবু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বলে কথা। হাইভোল্টেজ ম্যাচ বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক না কেন, গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। ভক্ত-সমর্থকদের তুমুল আগ্রহের কারণেই এখনো ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ থেকে কোটি কোটি টাকা আয় হয়। সম্প্রচারক ও স্পনসরশিপ স্বত্ত্ব থেকে যে টাকা দুই বোর্ড (বিসিসিআই, পিসিবি) উপার্জন করে, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করলে পিসিবি সেই টাকাটা পাবে না। সে ক্ষেত্রে ৪৬০ কোটি টাকার মামলার মুখোমুখি হতে হবে বলে ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে জানা গেছে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে অন্যান্য ক্রিকেট বোর্ডও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে হিন্দুস্তান টাইমসের আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। সূত্রের বরাতে ভারতীয় এই সংবাদমাধ্যম বলেছে,‘ভারতের জিও স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে ৩০০ কোটি ডলারের সম্প্রচারক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত থাকবে এই চুক্তি। আইসিসির সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রাজস্ব ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে। নাকভিকে পিসিবির আইন বিভাগের উপদেষ্টারা জানিয়েছেন। যদি পাকিস্তান বয়কট করে বা ভারতের বিপক্ষে না খেলে, সে ক্ষেত্রে আইসিসির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে সম্প্রচারকেরা আদালতে যেতে পারে। তখন পিসিবির কাছে আইসিসি নোটিশ পাঠাতে পারে। বার্ষিক খাত থেকে রাজস্বের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে সব ক্রিকেট বোর্ডই।’

বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। একই মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান-বাবররা খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। এই দুই ম্যাচের ওপরই নির্ভর করছে পাকিস্তান বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জন করবে কি না। সূত্রের বরাতে হিন্দুস্তান টাইমস বলেছে, ‘প্রথম দুই ম্যাচের ফল কী হয়, পাকিস্তান সেদিকে তাকাবে। যদি নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচ পাকিস্তান জেতে, তাহলে পাকিস্তানের ভারত-ম্যাচ বয়কট করার সম্ভাবনা বেশি।’

২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দিয়ে আইসিসি নিয়েছে স্কটল্যান্ডকে। সেদিনই এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি না মেনে আইসিসি অন্যায় করেছে। এমনকি সরকারের নির্দেশ পেলে বিশ্বকাপ পাকিস্তান বর্জনও করতে পারে উল্লেখ করেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান। বয়কটের আলোচনার মধ্যে পরের দিন (২৫ জানুয়ারি) বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে পিসিবি। পরশু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক শেষে নাকভি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ ইস্যুতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি।

