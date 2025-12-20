হোম > খেলা > ক্রিকেট

অ্যাশেজ হার এড়াতে লড়ছে ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    

ইংলিশদের করতে হবে ৪৩৫ রান। ছবি: ক্রিকইনফো

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লিডের অপেক্ষায় আছে নিউজিল্যান্ড। ক্যারিবীয়রা ঘুরে না দাঁড়াতে পারলে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। অন্যদিকে অ্যাডিলেড টেস্টে হারের শঙ্কায় ইংল্যান্ড। সফরকারীদের ৪৩৫ রানের বিশাল লক্ষ্য দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। জবাব দিতে নেমে দলীয় ৩২ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে বসেছে ইংলিশরা। এই ম্যাচে হারলেই অ্যাশেজ হাতছাড়া হবে তাদের। দুটি টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ৩য় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

অ্যাডিলেড টেস্ট: ৪র্থ দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মি, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

বিগ ব্যাশ লিগ

সিডনি থান্ডার-সিডনি সিক্সার্স

বেলা ২টা ১৫ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

বিকেল ৪টা ও রাত ৮টা ৩০ মি., সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ

পুলিশ-বসুন্ধরা

বেলা ২টা ৩০ মি., সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নিউক্যাসল-চেলসি

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., সরাসরি

ম্যানসিটি-ওয়েস্টহাম

রাত ৯টা, সরাসরি

টটেনহাম-লিভারপুল

রাত ১১টা ৩০ মি., সরাসরি

এভারটন-আর্সেনাল

রাত ২ টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ-বার্নলি

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

