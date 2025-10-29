বিপিএলের দলগুলোর নাম ঠিক করে দেবে বিসিবি

ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স, ঢাকা ডায়নামাইটস, ঢাকা প্লাটুনস, দুর্দান্ত ঢাকা, ঢাকা ক্যাপিটালস—১১ বছরে এক ঢাকাই খেলেছে পাঁচটি ভিন্ন নামে। ঢাকার মতো ভিন্ন ভিন্ন নামে খেলেছে বরিশাল ও সিলেটও। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে নাম বদলানোটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নতুন আসর থেকে এমন কিছু হবে না।
সবশেষ বিপিএল ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আয়োজিত হলেও ২০২৬ বিপিএল শুরুর দিনক্ষণ এখনো ঠিক হয়নি। তবে এরই মধ্যে যেন বাংলাদেশের এই টি-টোয়েন্টি ভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের দামামা বেজে গেছে। কারা খেলবে আর কারা খেলবে না, সেটা নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা আলাপ আলোচনা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন বিপিএল সম্পর্কে গতকাল সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ‘অনেকে অনেক নামে দল চেয়েছেন। যেমন আপনি বললেন ফরচুন বরিশাল। এখানে তিনি আরেক নামে চেয়েছেন। এই নামগুলো বোর্ড ঠিক করে দেবে। এটাকে আমরা ট্রেডমার্ক করে দেব যাতে করে এই নাম চাইলেই কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। তিনি যখন দলটা নেবেন, এই নামেই নিতে হবে।’ শাখাওয়াত বিসিবির মার্কেটিং এন্ড কমার্শিয়াল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও আছেন।
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ৫ দল নিয়ে আয়োজনের কথা জানিয়েছিল বিসিবি। বিপিএলের দল পেতে গতকাল ১১ প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাদের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা, খুলনা, রংপুর, নোয়াখালী, বরিশাল ও সিলেটের জন্য একটি করে প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর রাজশাহী ও চট্টগ্রামের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে দুটি করে প্রতিষ্ঠান। তবে শাখাওয়াত উদাহরণ হিসেবে যে ফরচুন বরিশালের কথা বলেছেন, তারা থাকছে না ২০২৬ বিপিএলে। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ২০২৪ ও ২০২৫ সালে টানা দুইবার বিপিএল জিতেছিল।
আগ্রহ দেখানো ১০ প্রতিষ্ঠান
চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস লিমিটেড ঢাকা ক্যাপিটালস
ট্রায়াঙ্গাল সার্ভিসেস লিমিটেড চট্টগ্রাম
এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড চট্টগ্রাম
ফার্স্ট এসএস এন্টারপ্রাইজ কুমিল্লা ফাইটার্স
টগি স্পোর্টস লিমিটেড রংপুর রাইডার্স
বাংলামার্ক লিমিটেড নোয়াখালী
মাইন্ডট্রি এন্ড রূপসী কংক্রিট খুলনা
আকাশবাড়ি হলিডেজ এন্ড রিসোর্ট বরিশাল
দেশ ট্রাভেলস রাজশাহী
নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাসট্রিজ রাজশাহী
জে এম স্পোর্টস এন্ড এন্টারটেইমেন্ট সিলেট
আরও পড়ুন: